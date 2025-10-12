Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti HK Poprad prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 2:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad nezastavili sériu neúspechov ani v nedeľnom zápase 11. kola Tipsport ligy. Na ľade Liptovského Mikuláša prehrali 2:3 po predĺžení a pripísali si už deviatu prehru za sebou.

Pod vedením Jozefa Budaja, ktorý dočasne nahradil v sobotu odvolaného Jána Šimka, viedli 2:1 a mali blízko k víťazstvu, ale tri minúty pred koncom vyrovnal Martin Réway. V predĺžení napokon rozhodol svojím druhým gólom v zápase Max Ferkodič, okrem gólu si pripísal aj asistenciu.



11. kolo Tipsport ligy

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 1. Ferkodič (Sukeľ), 57. Réway (Ferkodič, Fekiač), 63. Ferkodič (Tritt) – 4. Cracknell (Bjalončik, Fereta), 36. Calof (Sproul, Cracknell). Rozhodcovia: Výleta, Lesay – Vyšný, Frimmel, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1484 divákov.

Liptovský Mikuláš: Surák - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elynuik, Vojtech – Ibragimov, Tritt, Šandor – Vankúš, Uhrík, Nespala

Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Nemčík, Fereta – Bjalončík, Cracknell, Calof – Török, Suchý, Bracco – Nauš, Výhonský, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
.

