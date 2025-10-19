< sekcia Šport
Hokejisti HK Poprad zdolali Duklu Michalovce 3:2 po predĺžení
Ako prví skórovali „kamzíci“, keď sa v 13. minúte presadil Lefebvre.
Autor TASR
Michalovce 19. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zdolali Duklu Michalovce na jej ľade 3:2 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Tipsport ligy. Pripísali si tak druhé víťazstvo za sebou.
Ako prví skórovali „kamzíci“, keď sa v 13. minúte presadil Lefebvre. V 18. minúte síce vyrovnal Spodniak, ale ešte v prvej tretine prinavrátil hosťom vedenie v presilovej hre Bodák. „Líšky“ odpovedali aj po druhýkrát, v 35. minúte vyrovnal na 2:2 svojím prvým gólom v sezóne Hrabčák. V tretej tretine sa už skóre nezmenilo, a tak duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o víťazstve Popradu v presilovej hre Sproul.
Ako prví skórovali „kamzíci“, keď sa v 13. minúte presadil Lefebvre. V 18. minúte síce vyrovnal Spodniak, ale ešte v prvej tretine prinavrátil hosťom vedenie v presilovej hre Bodák. „Líšky“ odpovedali aj po druhýkrát, v 35. minúte vyrovnal na 2:2 svojím prvým gólom v sezóne Hrabčák. V tretej tretine sa už skóre nezmenilo, a tak duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o víťazstve Popradu v presilovej hre Sproul.
Tipsport liga - 13. kolo
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Spodniak (Varga, Nilsson), 35. Hrabčák (Fominych, Bindulis) - 13. Lefebvre (Majdan, Šotek), 19. Bodák (Lefebvre, Šotek), 63. Sproul (Bracco). Rozhodcovia: Štefik, Lesay - Hajnik, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1285 divákov
Michalovce: Glosár - Stripai, Bindulis, Nilsson, Marcinko, Meliško, Macejko, Faith - Spodniak, Roy, Martel - Virtanen, Kytnár, Michnáč - Varga, Lichanec, Svitana - Fominych, Hrabčák, Bartánus
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Nemčík, Fereta - Bracco, Cracknell, Calof - Nauš, Suchý, Výhonský - Majdan, Urbánek, Šotek - Stanček, Kundrik, Gabor
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Spodniak (Varga, Nilsson), 35. Hrabčák (Fominych, Bindulis) - 13. Lefebvre (Majdan, Šotek), 19. Bodák (Lefebvre, Šotek), 63. Sproul (Bracco). Rozhodcovia: Štefik, Lesay - Hajnik, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1285 divákov
Michalovce: Glosár - Stripai, Bindulis, Nilsson, Marcinko, Meliško, Macejko, Faith - Spodniak, Roy, Martel - Virtanen, Kytnár, Michnáč - Varga, Lichanec, Svitana - Fominych, Hrabčák, Bartánus
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Nemčík, Fereta - Bracco, Cracknell, Calof - Nauš, Suchý, Výhonský - Majdan, Urbánek, Šotek - Stanček, Kundrik, Gabor