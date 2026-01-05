< sekcia Šport
Hokejisti HK Poprad zvíťazili na domácom ľade nad Duklou Michalovce
Autor TASR
Poprad 5. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v pondelkovom zápase 36. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Michalovce 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch a figurujú na šiestom mieste tabuľky. Hostia sú na deviatej priečke.
Poprad si hneď v úvode zahral dve presilovky, no sieť rozvlnil paradoxne až pri vlastnej hre v početnej nevýhode a to hneď dvakrát. V 14. minúte sa po chybe hostí presadil Cracknell a o tri minúty neskôr opäť v oslabení Török. Domáci však náskok prehajdákali, v druhej tretine inkasovali z hokejok Spodniaka a Virtanena a tri minúty a štyri sekundy pred koncom riadneho času poslal Michalovce do vedenia Roy. Popradčania však odpovedali bleskovo, duel poslal do predĺženia už o 25 sekúnd neskôr Cracknell. O triumfe domácich nakoniec rozhodli až nájazdy a v nich Calof.
36. kolo Tipsport ligy:
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 4:3 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Nauš), 17. Török (Suchý), 58. Cracknell (Bjalončík, Sproul), rozh. nájazd: Calof - 25. Spodniak (Martel, Marcinko), 28. Virtanen (Martel, Spodniak), 57. Roy (Virtanen, Martel). Rozhodcovia: Krajčík, Kocúr - Hercog, Vystavil, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Roy 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 2:0, 2193 divákov.
Poprad: Parks - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor - Török, Suchý, Majdan - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Stripai, Macejko, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Svitana, Lichanec, Šmida - Varga, Bartánus, Hrabčák
