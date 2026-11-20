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Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HK Dukla Michalovce vysoko 8:4
Hráči Popradu neprehrali v prebiehajúcej sezóne dva zápasy za sebou a aby to platilo aj po 20. kole, museli nad Michalovcami zvíťaziť.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 20. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Michalovce vysoko 8:4. Potvrdili tým pozíciu favorita a vrátili sa na prvé miesto tabuľky. Neúspešnú premiéru na striedačke michalovského tímu absolvoval tréner Martin Hrnčár. Jeho zverenci naďalej figurujú na 10. mieste tabuľky o bod pred Zvolenom.
Hráči Popradu neprehrali v prebiehajúcej sezóne dva zápasy za sebou a aby to platilo aj po 20. kole, museli nad Michalovcami zvíťaziť. Skóre otvoril už 44. sekunde Adam Cracknell a Boris Brincko prvým gólom v sezóne v 5. minúte zvýšil na 2:0. Hostia reagovali oddychovým časom a v 16. minúte ich vrátil do zápasu gól Adama Stripaia. O 77 sekúnd začal Tyler Coulter cestu za hetrikom a krátko pred prvou prestávkou Jakub Urbánek zvýšil na 4:1. Popradčania mali hru pod kontrolou a keď Coulter v polovici stretnutia upravil na 6:1, hostia siahli k výmene brankárov. Coulter skompletizoval svoj prvý hetrik v sezóne a potvrdil hernú pohodu domácich, ktorí po dvoch tretinách viedli 8:2. V záverečnej doplatili na dve chyby, no tri body si nenechali ujsť.
Hráči Popradu neprehrali v prebiehajúcej sezóne dva zápasy za sebou a aby to platilo aj po 20. kole, museli nad Michalovcami zvíťaziť. Skóre otvoril už 44. sekunde Adam Cracknell a Boris Brincko prvým gólom v sezóne v 5. minúte zvýšil na 2:0. Hostia reagovali oddychovým časom a v 16. minúte ich vrátil do zápasu gól Adama Stripaia. O 77 sekúnd začal Tyler Coulter cestu za hetrikom a krátko pred prvou prestávkou Jakub Urbánek zvýšil na 4:1. Popradčania mali hru pod kontrolou a keď Coulter v polovici stretnutia upravil na 6:1, hostia siahli k výmene brankárov. Coulter skompletizoval svoj prvý hetrik v sezóne a potvrdil hernú pohodu domácich, ktorí po dvoch tretinách viedli 8:2. V záverečnej doplatili na dve chyby, no tri body si nenechali ujsť.
Tipsport liga - 20. kolo:
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 8:4 (4:1, 4:1, 0:2)
Góly: 1. Cracknell (Bjalončík, Lefebvre), 5. Brincko (Cracknell, Calof), 18. Coulter (Šotek, Dvořák), 20. Urbánek (Bodák, Suchý), 25. Dvořák (Nemčík, Brincko), 30. Coulter (Lefebvre, Bjalončík), 36. Valigura, 37. Coulter (Dvořák) - 16. Stripai (Welsh, Safaralejev), 40. Rees (Safaralejev, Boucher), 48. Boucher (Solenský, Tóth), 56. Fominych (Šmida). Rozhodcovia: Jobbágy, Stano - Frimmel, Tomáš, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2830 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Michalovce: Glosár (30. Buzák) - Rees, Welsh, Stripai, Meliško, Tóth, Bindulis, Zekucia - Boucher, Solenský, Virtanen - Edmonds, Šmida, Fominych - Kiss, Kohút, Safaralejev - Stahoň, Kytnár, Hrabčák
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 8:4 (4:1, 4:1, 0:2)
Góly: 1. Cracknell (Bjalončík, Lefebvre), 5. Brincko (Cracknell, Calof), 18. Coulter (Šotek, Dvořák), 20. Urbánek (Bodák, Suchý), 25. Dvořák (Nemčík, Brincko), 30. Coulter (Lefebvre, Bjalončík), 36. Valigura, 37. Coulter (Dvořák) - 16. Stripai (Welsh, Safaralejev), 40. Rees (Safaralejev, Boucher), 48. Boucher (Solenský, Tóth), 56. Fominych (Šmida). Rozhodcovia: Jobbágy, Stano - Frimmel, Tomáš, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2830 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Michalovce: Glosár (30. Buzák) - Rees, Welsh, Stripai, Meliško, Tóth, Bindulis, Zekucia - Boucher, Solenský, Virtanen - Edmonds, Šmida, Fominych - Kiss, Kohút, Safaralejev - Stahoň, Kytnár, Hrabčák
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ladislav Čihák, tréner Popradu: „Nechceli sme nič podceniť. Snažili sme sa hrať aktívne s dobrým vstupom do zápasu a s organizovanou hrou. Využili sme šance, čo je veľmi dôležité. Som takisto rád, že sme za stavu 4:1 nič nepodcenili a naďalej sme hrali náš hokej. Bol som veľmi spokojný s efektivitou. Hráči ukázali, že sme dobre nastavení. V tretej tretine sme spravili niekoľko chýb, z ktorých sa poučíme. S výkonom tímu som bol veľmi spokojný.“
Martin Hrnčár, tréner Michaloviec: „Prehrali sme 4:8, vôbec sme si to takto nepredstavovali. Poprad ukázal kvalitu, o ktorej sme vedeli. Za tých pár dní, čo som v Michalovciach, sme chystali nejaké veci, no nechceli sme meniť veľa vecí, lebo aj tak by sme to nestihli. Vôbec sa nám nevydaril úvod stretnutia a ani v ďalšom priebehu sme nerobili správne rozhodnutia. Porušovali sme herný systém. Táto prehra musí ísť nielen za mužstvom, ale aj za trénerom bez ohľadu na to, či je tam dva dni alebo dva roky. Teší nás len výhra v tretej tretine, no je pravda, že súper tam trochu zvoľnil a spravil niekoľko chýb. Ideme ďalej, pozeráme sa dopredu.“
Ladislav Čihák, tréner Popradu: „Nechceli sme nič podceniť. Snažili sme sa hrať aktívne s dobrým vstupom do zápasu a s organizovanou hrou. Využili sme šance, čo je veľmi dôležité. Som takisto rád, že sme za stavu 4:1 nič nepodcenili a naďalej sme hrali náš hokej. Bol som veľmi spokojný s efektivitou. Hráči ukázali, že sme dobre nastavení. V tretej tretine sme spravili niekoľko chýb, z ktorých sa poučíme. S výkonom tímu som bol veľmi spokojný.“
Martin Hrnčár, tréner Michaloviec: „Prehrali sme 4:8, vôbec sme si to takto nepredstavovali. Poprad ukázal kvalitu, o ktorej sme vedeli. Za tých pár dní, čo som v Michalovciach, sme chystali nejaké veci, no nechceli sme meniť veľa vecí, lebo aj tak by sme to nestihli. Vôbec sa nám nevydaril úvod stretnutia a ani v ďalšom priebehu sme nerobili správne rozhodnutia. Porušovali sme herný systém. Táto prehra musí ísť nielen za mužstvom, ale aj za trénerom bez ohľadu na to, či je tam dva dni alebo dva roky. Teší nás len výhra v tretej tretine, no je pravda, že súper tam trochu zvoľnil a spravil niekoľko chýb. Ideme ďalej, pozeráme sa dopredu.“