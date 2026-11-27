< sekcia Šport
Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves 4:3
Lepší vstup do stretnutia mali hostia, ktorí viedli v 9. minúte už 2:0, keď využil presilovku Danick Martel a necelé tri minúty po ňom skóroval aj Joona Jääskeläinen.
Autor TASR
Poprad 27. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 23. kola Tipsport ligy nad HK Spišská Nová Ves 4:3 a udržali sa na prvom mieste tabuľky.
Lepší vstup do stretnutia mali hostia, ktorí viedli v 9. minúte už 2:0, keď využil presilovku Danick Martel a necelé tri minúty po ňom skóroval aj Joona Jääskeläinen. V prvej desaťminútovke druhého dejstva však prišiel domáci obrat po góloch Adama Cracknella, Martina Lefebvreho a Andrewa Calofa v priebehu necelých piatich minút. Na ten dokázal ešte reagovať Michal Frankovič, no v 41. minúte rozhodol o triumfe domácich Peter Bjalončík. Spišiakom sa v zostávajúcom čase už nepodarilo vyrovnať a nedokázali to ani v záverečnej hre bez brankára a pri presilovke 6 na 4.
Lepší vstup do stretnutia mali hostia, ktorí viedli v 9. minúte už 2:0, keď využil presilovku Danick Martel a necelé tri minúty po ňom skóroval aj Joona Jääskeläinen. V prvej desaťminútovke druhého dejstva však prišiel domáci obrat po góloch Adama Cracknella, Martina Lefebvreho a Andrewa Calofa v priebehu necelých piatich minút. Na ten dokázal ešte reagovať Michal Frankovič, no v 41. minúte rozhodol o triumfe domácich Peter Bjalončík. Spišiakom sa v zostávajúcom čase už nepodarilo vyrovnať a nedokázali to ani v záverečnej hre bez brankára a pri presilovke 6 na 4.
Tipsport liga - 23. kolo:
HK Poprad - HK Spišská Nová Ves 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
Góly: 25. Cracknell (Calof, Bjalončík), 28. Lefebvre (Cracknell, Bjalončík), 30. Calof (Šotek, Bodák), 41. Bjalončík (Bodák, Lefebvre) - 6. Martel (Jääskeläinen, Cormier), 9. Jääskeläinen (Martel, Outhouse), 35. Frankovič (Cormier, Jääskeläinen). Rozhodovali: Klejna, Lesay - Knižka, Pribula, vylúčení: 8:9 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4554 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Spišská Nová Ves: Outhouse - Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch, Húževka - Martel, Cormier, Jääskeläinen - Lapšanský, Šramaty, Kubat - Kupčo, Paločko, Števuliak - Skaloš, Hodas, Frankovič
HK Poprad - HK Spišská Nová Ves 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
Góly: 25. Cracknell (Calof, Bjalončík), 28. Lefebvre (Cracknell, Bjalončík), 30. Calof (Šotek, Bodák), 41. Bjalončík (Bodák, Lefebvre) - 6. Martel (Jääskeläinen, Cormier), 9. Jääskeläinen (Martel, Outhouse), 35. Frankovič (Cormier, Jääskeläinen). Rozhodovali: Klejna, Lesay - Knižka, Pribula, vylúčení: 8:9 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4554 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Spišská Nová Ves: Outhouse - Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch, Húževka - Martel, Cormier, Jääskeläinen - Lapšanský, Šramaty, Kubat - Kupčo, Paločko, Števuliak - Skaloš, Hodas, Frankovič