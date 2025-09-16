Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Hostia mali ideálny úvod, keď po prvej tretine viedli 3:0.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. septembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 3. kole Tipsport ligy na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Olivier Archambault. Pre Spišiakov to bolo prvé víťazstvo v sezóne a zároveň získali aj prvé dva body. Liptáci prehrali prvýkrát v sezóne, no vo všetkých troch dueloch bodovali a na konte majú šesť bodov.

Hostia mali ideálny úvod, keď po prvej tretine viedli 3:0. Liptákov to však nezlomilo a tromi gólmi v prvej polovici druhej tretiny vyrovnali na 3:3. V 42. minúte poslal Rapáč v presilovke hostí znovu do vedenia, no tí následne dostali päť menších trestov po sebe. Liptáci vyrovnali zásluhou kapitána Sukeľa v 55. minúte. V samostatných nájazdoch sa okrem Archambaulta presadil aj jeho spoluhráč Salinitri.



Tipsport liga, 3. kolo:

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 4:5 pp a sn (0:3, 3:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Vojtech (Robertson, Sukeľ), 25. Ibragimov (Ferkodič, Réway), 32. Robertson (Nespala), 55. Sukeľ (Cormier, Robertson) - 8. Giroux (Belluš, Romaňák), 13. Ališauskas (Tychonick, Giroux), 16. Rockwood (Archambault), 42. Rapáč (Giroux, Archambault), rozh. sn Archambault. Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - Stanzel, Vyšný, vylúčení: 8:8 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1093 divákov.



Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Lalík, Bíly, Flood, Fekiač, Jendroľ, Kadlubiak - Ferkodič, Cormier, Sukeľ - Šandor, Réway, Ibragimov - Vojtech, Tritt, Nespala - Kuba, Vankúš, Kotvan - K. Kriška

Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík - Archambault, Giroux, Rapáč - Salinitri, Rockwood, Turanský - Džugan, Drábek, Števuliak - Danielčak, Vartovník, Stas - Belluš, Tóth
