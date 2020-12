Hokejisti HK Trenčín triumfovali v 20. kole

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)



Góly: 39. Petrinec (Winquist) - 8. Alderson (M. Valach, Okuliar), 21. Kettunen (Alderson, Okuliar), 25. Ackered (Rajnoha, M. Hecl), 51. Kettunen (M. Hecl, Ackered), 58. Sádecký (M. Hecl). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich – Synek, Stanzel, vylúčení: 6:9, navyše: J. Brejčák (Banská Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, Petrinec, Ďatelinka, J. Brejčák, Demo – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Vašaš, Tamáši, Vybíral – Melcher, Šimun, K. Gabor – Kraut, O. Giertl, Vyhonský - Mistele



Trenčín: M. Valent – Lemcke, Ackered, T. Bokroš, Starosta, E. Švec, Zeleňák, Rajnoha – Alderson, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, M. Hecl – Bezúch, Rehuš, M. Valach – Kukuča, J. Švec, Ferényi



Zvolen 6. decembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín triumfovali v nedeľňajšom zápase 20. kola Tipos extraligy na ľade HC'05 Banská Bystrica vysoko 5:1 a svoju víťaznú sériu natiahli na päť stretnutí.Trenčania prišli do Zvolena, kde hrá domáce zápasy Banská Bystrica, so štvorzápasovou víťaznou sériou a s cieľom pripísať si aj piatu výhru. Úvod mali lepší hokejisti spod Urpína, keď v 45. sekunde Vašaš prešiel dopredu nikým neatakovaný a zakončil bekhendom, Valent bol proti a v druhej minúte ho ešte preveril dobrou strelou z medzikružia Šimun. Hostia pohrozili v presilovke, no Kettunen sa nepresadil, na opačnej strane bol ešte zaujímavý prienik Vašaša, ale na gólmana Dukly znovu nevyzrel. Do vedenia išli v početnej výhode hráči spod hradu Matúša Čáka. Vo ôsmej minúte prestrelil Alderson z kruhu prekvapeného Vaya. Bystričania potom nevyužili takmer dvojminútovú presilovku piatich proti trom. Faško-Rudáš neuspel z medzikružia a Lamper neprehodil puk cez betón Valenta. V ďalšej presilovke Breton neskóroval pred odkrytou svätyňou súpera. Hostia pohrozili Bezúchom, Vay zasiahol i so šťastím.V strednom dejstve ovládli najprv hru trenčianski hokejisti. Na 0:2 zvýšil v 21. minúte Kettunen v páde zblízka povedľa betónu maďarského brankára v službách HC '05, predchádzala tomu šikovná prihrávka Aldersona. Následne to skúšal Okuliar na neistého Vaya, no pokoril ho až v 25. minúte strelou od modrej Ackered. To už sa bystrický brankár po veľmi lacnom treťom góle porúčal na striedačku a nahradil ho Gajan. Ten do prestávky nemal veľa práce, pretože Okuliar mieril v šanci vedľa žrde a jeho spoluhráči hrali zväčša presilovky. A to tri v rade, dokonca trinásť sekúnd o dvoch hráčov, no mali iba jedinú vážnejšiu príležitosť, v ktorej Drew preveril Valenta. Napokon to Bystričanom vyšlo v 39. minúte už v hre piatich proti piatim. Petrinec vystrelil spoza kruhu a tečovaný puk skončil medzi žrďami. Obranca "baranov" tak zaknihoval premiérový gól v najvyššej súťaži.Tretie dejstvo začali aktívne hostia, ale teč Valacha či strela Rehuša si cestu medzi žrde nenašli. Následne ožili "barani" a Valent sa v bránke rozhodne nenudil. Zasahovať musel po prieniku Winquista a veľmi dobrých koncovkách Giertla, Lampera, Misteleho a Šimuna. V 50. minúte dostala Dukla výhodu presilovky o dvoch hráčov v trvaní 79 sekúnd a využila ju. Po teči Hecla sa puk od žŕdky odrazil pred Kettunena a ten sa nemýlil – 1:4. Banskobystričania sa však nevzdávali a naďalej útočili, strieľali, lenže mali aj smolu, pretože najprv Breton opečiatkoval ľavú žŕdku a vzápätí Winquist hornú. Trenčanom sa potom nepríjemne zranil kapitán Starosta, ktorý nastúpil na druhý zápas po predchádzajúcom vyliečenom zranení. Navyše jeho tím hral následne v oslabení, no ubránil sa, dve šance zblízka nevyužil Šimun. Posledné slovo v zápase mal po peknej kombinácii v 58. minúte Sádecký, skóroval do odkrytej bránky po tretej asistencii v zápase od Mareka Hecla – 1:5.