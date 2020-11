Hokejisti HKM Zvolen deklasovali MKH32 Liptovský Mikuláš 10:3 v 3.kole

HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 10:3 (4:1, 4:1, 2:1)



Góly: 2. McPherson (Zuzin, Hatala), 5. Mikúš (Betker, Helewka), 12. Mikúš (R. Bondra), 15. Nuutinen (McPherson, Melancon), 23. Nuutinen (Mikúš, Melancon), 29. R. Bondra (Nuutinen, McPherson), 37. Puliš (Hatala, R. Bondra), 38. Melancon (Nuutinen), 47. Nuutinen (McPherson, Ivan), 47. Hraško (Kubka) – 15. Štrauch (Ru. Huna, Rusina), 26. S. Droppa (Haluška, Kalousek), 60. Pavúk (Ru. Huna, Štrauch). Rozhodovali: Adamec, Žák – D. Konc ml., Valo, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Kelemen (Zvolen) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 5:0, oslabenia: 0:1, zmeny: Kozel za Krasanovského od 5. do 40. Min (L. Mikuláš), bez divákov.



Zvolen: Rahm – Kubka, Hraško, Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Helewka, Stupka - Puliš, Mikúš, Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Tibenský, Jedlička, Marcinek



Liptovský Mikuláš: Krasanovský (5. Kozel) – Kurali, Rusina, Pavúk, Petran, Matej Bača, Mezovský, Parobek, Droppa – Ru. Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Lištiak, Hamráček – Surový, Uhrík, Králik – Kalousek, Matoušek, Haluška



Zvolen 24. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen deklasovali MHK 32 Liptovský Mikuláš 10:3 v utorňajšej dohrávke 3. kola Tipos extraligy. Zvolen sa v tabuľke posunul zo šiesteho na piate miesto, Liptáci sú beznádejne poslední a stále majú na konte mínus dva body.Zvolenčania hrali naposledy minulý týždeň v stredu s Liptovským Mikulášom, takže boli oddýchnutí a v dohrávke tretieho kola mali tentoraz s týmto súperom už jednoznačne navrch. Predviedli dobrý vstup do stretnutia, v 92 sekunde sa preštrikoval dopredu McPherson a pred gólmanom Krasanovským nezaváhal. Na 2:0 potom zvýšil z presilovky Mikúš, presadil sa v piatej minúte tvrdou strelou z vrchnej časti kruhu. Liptáci vystriedali brankárov medzi žrde išiel mladý Kozel a prepli na vyššie obrátky. Šance nevyužili Štrauch z medzikružia, Rudlof Huna v presilovke a ani aktívny Haluška. Práve po jeho príležitosti nasledoval protiútok Zvolenčanov, na jeho konci sa zoči – voči Kozlovi presadil znovu Mikúš – 3:0. Ďalšie góly padli v pätnástej minúte. Najprv v oslabení unikol hosťujúci Štrauch a pokoril Rahma – 3:1, no o pár sekúnd predsa len početnú výhodu zužitkovali domáci, keď Nuutinen z pravého kruhu mieril presne k bližšej žrdi – 4:1. Tento stav sa už nemenil, pretože pár sekúnd pred prestávkou Helewka nevyužil tutovku, puk v poslednej chvíli zrazil pred čiarou obranca MHK 32 Kurali.V strednom dejstve využili hokejisti spod Pustého hradu najprv presilovku o dvoch hráčov, Nuutinen sa presadil tentoraz z ľavého kruhu rovnakou strelou k žrdi – 5:1. Mikulášania však odpovedali Droppom, strieľal od modrej čiary a tečovaný puk skončil za Rahmom. Stav 5:2 dlho netrval, pretože početné výhody domácim išli, čo potvrdil z dorážky Bondra po strele Nuutinena. Následne na opačnej strane opečiatkoval žŕdku Štrauch, no neskôr v piatich proti piatim Puliš uspel taktiež z dorážky po predchádzajúcej strele Hatalu. V 38. minúte sa od modrej v presilovke dobre trafil aj Melancon a zvýšil na priepastných 8:2.V tretej tretine sa obraz hry nemenil, Zvolenčania hýrili aktivitou, do bránky Liptákov sa vrátil Krasanovský a v 47. minúte inkasoval dvakrát. Najprv po strele McPhersona vyrazil puk betónom, no rovno pred hokejku Nuutinena a bolo 9:2. 0 28 sekúnd neskôr ho pokoril tvrdou strelou z medzikružia Hraško a na tabuli tak svietil stav 10:2. Mužstvo trénera Jančušku bolo zrelé na uterák, po inkasovanej desiatke sa snažilo pozviechať a podarilo sa im ešte zaknihovať tretí gól po peknej kombinačnej akcii, na konci ktorej bol Pavúk.