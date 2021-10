Hokejisti HKM Zvolen porazili HK Poprad v 8. kole Tipos extraligy

HKM Zvolen – HK Poprad 7:6 po predĺžení (3:1, 1:2, 2:3 – 1:0)



Góly: 4. Meliško (Roy, Kotvan), 11. Roy (Rahm), 20. Csányi (Saracino, Ully), 31. Puliš (J. Mikúš, Hain), 43. Zuzin (Jedlička), 60. Zuzin (Ully), 62. Kotvan (Puliš, Zuzin) – 10. D. Brejčák (P. Svitana, Matej Paločko), 28. Bjalončík (Šišovský), 36. Dalhuisen (Handlovský, Vandas), 46. Drgoň (P. Svitana, D. Brejčák), 50. Valigura (Dzivjak, Dalhuisen), 57. Novajovský (Handlovský)



Rozhodovali: Goga, M. Novák – Crman, Kacej, vylúčení na 2 min: 6:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 825 divákov.



Zostavy:



Zvolen: Rahm – Kubka, Hraško, Kotvan, Hain, Roy, Thow – Csányi, Marcinek, Meliško – Jedlička, Puliš, Zuzin – Saracino, J. Mikúš, Ully – Chlepčok, Gubančok, Ďuriš



Poprad: Čiliak – Drgoň, D. Brejčák, Dalhsuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský – P. Svitana, Matej Paločko, Livingston – Vandas, Mešár, Handlovský – Šotek, Bjalončík, Šišovský – Valigura, Jevoš, Dzivjak

Zvolen 15. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy nad HK Poprad 7:6 po predĺžení.Prvá tretina lepšie vyšla Zvolenu, hoci do vedenia mohli ísť najprv hostia. Bjalončík z medzikružia Rahma neprekonal. Na opačnej strane prenikol Meliško do ľavého kruhu, snažil sa prihrávať, no puk od korčule Rymshu zmenil úplne smer a zapadol za prekvapeného Čiliaka – 1:0. Druhý gól mal potom na hokejke mladý domáci útočník Chlepčok, nepresadil sa zblízka. Popradčania nevyužili presilovku, ale udreli v hre štyroch proti štyrom, keď sa ujal príklep Brejčáka od modrej a bolo 1:1. Tento stav trval len 52 sekúnd, pretože Roy z pravého kruhu poslal ´žabku´ na bránku a ujala sa – 2:1. V závere tretiny mal veľkú šancu Zuzin pred odkrytou svätyňou vicemajstra, no gólu zamedzil v poslednej chvíli hokejkou Drgoň. Stav na 3:1 napokon menil v presilovke Csányi, spred bránkového priestoru sa nemýlil.Na začiatku druhej tretiny nevyužil únik útočník HKM Jedlička a neujala sa ani tvrdá strela Ullyho. Hokejisti spod Tatier hrali až 85 sekúnd piatich proti trom, ale mali iba jednu príležitosť, keď sa z dvoch metrov nepresadil Livingston. Napokon dali gól pri rovnovážnom počte síl na ľade. Po peknej prihrávke Šišovského sa medzi kruhmi šikovnou koncovkou prezentoval Bjalončík – 3:2. Potom dostali Zvolenčania možnosť hrať v piatich proti trom a to takmer celé dve minúty. Túto možnosť využili Pulišom, ktorý taktiež v medzikruží nezaváhal a pohotovo zakončoval na 4:2. Domáci kapitán mohol pridať aj druhý svoj gól, ale úplne voľný Čiliaka nepokoril. Nepodarilo sa to počas ďalšej početnej výhody ani Csányimu dvakrát, nebezpečný bol i teč Saracina. Poprad napokon trestal. Mešárove preštrikovanie v oslabení Rahm ešte ustál, ale po strele Dalhuisena ho zaskočil tečovaný puk od vlastného spoluhráča Csányiho – 4:3.Na začiatku tretej tretiny pridal majster spod Pustého hradu piaty gól po rýchlom protiútoku Jedličku, keď Ulrych odpaľoval puk a ten sa od korčule Zuzina dostal do bránky – 5:3. Podtatranci sa nepoddali a znovu znížili na rozdiel gólu po rýchlej akcii, na ktorej konci bol Drgoň voľný pred bránkou, nakorčuľoval si tam a zmenil smer puku po strele Svitanu. A to nebolo všetko. V 50. minúte po prečíslení a prihrávke Dzivjaka vyrovnal do odkrytej bránky Valigura a všetko bolo znovu otvorené. Poprad mal potom dvakrát výhodu presilovky, no počas tej druhej sa rútil sám na bránku Zuzin, Rymshom bol faulovaný, ale nebolo z toho ani trestné strieľanie a ani gól. A tak napokon predsa len ´zahrmelo´ na opačnej strane, už v hre piatich proti piatim nahodil spoza kruhu puk Novajovský a ten prešiel za Rahma – 5:6. V závere Zvolen odvolal brankára, hral v šestici a vyrovnal na 6:6 jedenásť sekúnd pred koncom tretieho dejstva, spomedzi kruhov sa razantnou strelou presadil Zuzin.V predĺžení si domáci hokejisti vytvorili tlak a po nevyužití veľkých šancí Ullyho, Zuzina a Puliša sa napokon presadil sviatočný strelec z obranných radov Kotvan, rozhodol tak o dvoch bodoch pre svoj tím.