Hokejisti HKM Zvolen triumfovali na ľade HC Košice 5:0

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Košice 16. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v piatkovom zápase 39. kola Tipsport ligy na ľade HC Košice 5:0. Bolo to pre nich piate víťazstvo za sebou, po ktorom si upevnili priebežné 8. miesto v tabuľke. Košičania prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich a naďalej figurujú na 5. priečke. Brankár Zvolena Pavel Kantor vychytal svoje tretie čisté konto v sezóne a 12. v slovenskej extralige.

Za stavu 0:4 sa do košickej bránky dostal Jakub Husár, pre ktorého to bol prvý zápas v slovenskej extralige. Vo veku 16 rokov a 154 dní sa stal najmladším brankárom v najvyššej slovenskej súťaži. O jeden deň prekonal doterajší rekord Samuela Hlavaja.

Hostia mali ideálny vstup do zápasu, keď Jääskeläinen už v 1. minúte využil prečíslenie s následnou prihrávkou Casselsa pred odkrytú bránku - 0:1. Dôležitý moment priniesla 11. minúta, v ktorej sa zápas predčasne skončil pre Ferenca po faule na Marcineka. Hostia sa následne dostali k dvojnásobnej presilovke, ktorú využil Zuzin. Keď Marcinek a Lunter pridali v polovici zápasu ďalšie dva góly hostí, do bránky Košíc nastúpil extraligový debutant Husár. Ten inkasoval v 46. minúte z hokejky Maceka - 0:5.



Tipsport liga - 39. kolo:

HC Košice - HKM Zvolen 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 1. Jääskeläinen (Cassels, Durandeau), 16. Zuzin (Fairbrother, Berger), 29. Marcinek (Fairbrother, Zuzin), 30. Lunter (Senčák, Valach), 46. Macek (Marcinek, Zuzin). Rozhodcovia: Čahoj, T. Orolin - Staššák, Durmis, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Ferenc (Koš.) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2363 divákov.

Košice: Jurčák (30. Husár) - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - M. Lunter, Jellúš, Chovan - Plochotnik, Varga, Kvietok - Zuščák

Zvolen: Kantor - Valach, Fairbrother, Golian, Kobolka, Beňo, Berger - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Macek, Šramaty, Kudrna - Senčák, Fekiač, L. Lunter



hlasy po zápase /zdroj: TASR/:

Dan Ceman, tréner HC Košice: „Hneď v úvode sme súperovi darovali gól. Neskôr sme dostali ďalší v oslabení. V prvej tretine sa nám stalo veľa zlých okolností. Do druhej časti sme nastúpili veľmi dobre, vytvorili sme si niekoľko šancí. Potom sme však inkasovali. Naša presilovka o dvoch hráčov bola katastrofálna. Neboli sme dôslední. Tento zápas musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na nedeľňajší.“

Jakub Husár, brankár HC Košice: „Snažil som sa zachovať si chladnú hlavu a upokojiť sa. Nakoniec to nebolo také zlé, no škoda toho jedného gólu. Po prvom zákroku opadla nervozita.“

Maximilián Bača, tréner brankárov HKM Zvolen: „Väčšiu časť zápasu sme veľmi dobre zvládli. V druhej tretine sme mali mierne problémy, no veľmi nás podržal brankár Kantor. V ťažkých chvíľach bol našou oporou a v podstate nám priniesol toto víťazstvo.“

Peter Zuzin, útočník HKM Zvolen: „Dali sme rýchly prvý gól hneď v prvom striedaní po peknej situácii dvoch proti jednému. Potom sme mali presilovku a dali ďalší gól. Ostali sme pokojní celých 60 minút a robili sme to, čo sme mali. Nenechali sme sa vyviesť z miery a to nás doviedlo k výsledku. Máme za sebou päť víťazstiev, náš tím sa dvihol hore. Dbáme na detaily a zatiaľ nám to vychádza. Je to pre nás cenné víťazstvo, navyše s nulou.“

