Hokejisti HKM Zvolen zdolali HC Prešov presvedčivo 5:0
Autor TASR
Zvolen 12. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen potvrdili úlohu favorita v nedeľnom súboji 11. kola Tipsport ligy, keď doma zdolali HC Prešov presvedčivo 5:0. Po druhom víťazstve za sebou poskočili na ôsmu priečku tabuľky, dvoma gólmi sa prezentoval Joona Jääskeläinen. Prešov utrpel štvrtú prehru v sérii a je predposledný o bod pred Popradom.
Domáci boli v prvej tretine lepším tímom. Po nevyužitom úniku Troocka išli do vedenia v presilovke strelou Jääskeläinena z kruhu a tento hráč pridal z rovnakej pozície i druhý gól na začiatku druhej tretiny. Zvolen využil aj druhú presilovku v zápase, keď na 3:0 zvýšil bez prípravy z medzikružia Šramaty. Štvrtý zásah pridal ešte v strednom dejstve z mierneho uhla presnou strelou Lunter. V tretej tretine pri šanciach hostí podržal domácich brankár Kantor a posledný piaty gól pridal Hecl.
11. kolo Tipsport ligy
HKM Zvolen - HC Prešov 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Góly: 17. Jääskeläinen (Valach, Troock), 26. Jääskeläinen (Valach, Troock), 28. Šramaty (Kudrna, Hecl), 36. Lunter (Hecl, Brejčák), 53. Hecl (Kudrna, Valach). Rozhodovali: Kocúr, Crman – Janiga, Kacej, vylúčení: 1:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1499 divákov.
Zvolen: Kantor – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Marcinek, Šramaty, Macek – Kudrna, Zuzin, Hecl – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Lunter, Fekiač, Kukos – Hybský
Prešov: Janus – Tumanovs, Kozák, Eperješi, Hain, Karaffa, Hudec – Hannoun, Rapuzzi, Fejes – Bašo, Buncis, Zabusovs – Giľák, Šille, Valigura – Jokeľ, Štetka, Chalupa
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Peter Mikula, tréner Zvolena: „Vedeli sme, že Prešov zmenil trénera a nebude jednoduchým súperom. Duel sme však zvládli, hoci súper ukázal už inú tvár, bol aktívny, nevyužíval šance, no určite ešte narobí problémy iným mužstvám v nasledujúcich kolách. Teší ma, že sme využili prvé dve presilovky, mali sme dobrý reštart do tretín. Obzvlášť ma teší, že sme neinkasovali, s týmto cieľom sme išli do tretej tretiny, aby si brankár Kantor udržal čisté konto a to sa podarilo. Hoci to bolo za stavu 4:0 a 5:0 rozhárané. Patrí za to vďaka celému tímu.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Prvá tretina bola ešte celkom dobrá z našej strany, ale inkasovali sme úvodný gól v oslabení po zbytočnom faule. Prišli ďalšie problémy v obrane, a po druhom inkasovanom góle aj ďalšie vylúčenia a tretí gól do našej siete. Domácim to tam padalo. My sme chceli v tretej tretine streliť gól a dostať sa nejako do zápasu, ale nepadá nám to tam, nedarí sa nám v koncovke. Málo strieľame a chýba nám patričné sebavedomie.“
