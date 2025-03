Hokejisti HKM Zvolen zdolali HK Dukla Trenčín

Tipos extraliga - 53. kolo:



HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)



Góly: 6. Sládok (Olson, Zuzin), 15. Hecl (Halbert, Zuzin), 35. Macek (Viedenský, Brejčák), 39. Marcinek (Rapuzzi) – 8. Lapšanský (Záborský, Josling), 52. Hudec (Lapšanský, Ahl), 54. Hudec (Stapley, Ahl). Rozhodovali: Baluška, J. Konc ml. – Junek, Durmis, vylúčení na 2. min: 6:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1436 divákov.







Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Beňo, Sládok, Kobolka – Zuzin, Olson, Hecl – Keefer, Viedenský, Macek – Marcinek, Rapuzzi, Kudrna – Lunter, Fekiač, Súľovský – Gron



Trenčín: Kohonen – Hatala, Laurenčík, Macejko. Hlaváč, Starosta, Bečár, Goljer – Krajčovič, Stapley, Ahl – Green, Mráz, Hudec – Josling, Lapšanský, Záborský – Krajč, Kalis, Stránský



Zvolen 2. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zdolali v 53. kole Tipos extraligy na domácom ľade Trenčín 4:3 a bodovali v piatom zápase za sebou. Napriek tomu zostanú v tabuľke na desiatej priečke po základnej časti. Tím spod hradu Matúša Čáka nebodoval po predchádzajúcich štyroch stretnutiach v rade, je na deviatej priečke a už s istotou si zmeria sily v predkole play off s Michalovcami.Domáci išli do vedenia po piatich minútach Sládkom, ktorý vystrelil od modrej spoza hráča a prekvapil Kohonena. Hostia rýchlo odpovedali z dorážky Lapšanského, lenže do prestávky dostal opäť Zvolenčanov do vedenia produktívny Hecl z otočky v medzikruží. Aj druhá tretina bola herne vyrovnaná, no tím spod Pustého hradu vyťažil dva góly z rýchlych kontier v podaní Maceka a Marcineka – 4:1. Trenčania zdramatizovali zápas v tretej tretine dvoma presilovkovými gólmi Hudeca na 4:3, no vyrovnať sa im už nepodarilo ani v záverečnej hre bez brankára.