Hokejisti HKM Zvolen zdolali Spišskú Novú Ves v 3. štvrťfinále

štvrťfinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)



Góly: 9. Rapuzzi (Kudrna, Beňo), 26. Lunter (Viedenský), 42. Hecl (Halbert, Olson), 52. Macek (Kurna), 59. Hecl – 14. Meireles (Ford, Romaňák). Rozhodovali: Baluška, J. Konc ml. – Gegáň, Pribula, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4074 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Beňo, Pišoja, Kobolka, Bindulis, Sládok – Zuzin, Olson, Hecl – Lunter, Viedenský, Macek – Keefer, Rapuzzi, Kudrna – Marcinek, Fekiač, Súľovský – Gron



Spišská Nová Ves: Mitens – Romaňák, Žiak, Karaffa, Ališauskas, Valach, Groch, Barcík – Števuliak, Ford, Kestner – Meireles, Johnson, Hannoun – Vandas, Bortňák, Vartovník – Danielčák, Murin



/stav série: 2:1/

Zvolen 23. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zdolali v treťom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy na svojom ľade Spišskú Novú Ves 5:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel sa hrá v pondelok znovu pod Pustým hradom.Spišiakom chýbali v zostave útočníci Rapáč, Džugan a Drábek, na zvolenskej strane nenastúpil krídelník Senčák. Domáci išli do vedenia po rýchlej akcii, keď si puk po Kudrnovi prevzal Rapuzzi a prestrelil Mitensa. Lenže hostia potom trestali nevyužitú presilovku súpera a bekhendovým blafákom vyrovnal do prestávky Meireles. V druhej tretine z množstva šancí využil Zvolen iba jedinú, keď prihrávku Luntera na voľného Maceka zblokoval Žiak a puk si korčuľou zrazil do vlastnej bránky. Na začiatku tretej tretiny zvýšil na 3:1 presnou strelou z kruhu v presilovke Hecl a v ďalšej početnej výhode sa presadil pred bránkou z dorážky aj Macek. Spišiaci v závere odvolali brankára, hrali v šestici, ale po žŕdke Forda inkasovali, keď na konečných 5:1 spečatil Hecl.