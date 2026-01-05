< sekcia Šport
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na domácom ľade nad Duklou Trenčín
Diváci vo Zvolene videli v prvých dvoch tretinách iba jeden gól, o ktorý sa postaral v 16. minúte Hudec.
Autor TASR
Zvolen 5. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelkovom zápase 36. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 3:2 po predĺžení a pripísali si druhý triumf po sebe. Hostia prehrali tretíkrát v sérii.
Diváci vo Zvolene videli v prvých dvoch tretinách iba jeden gól, o ktorý sa postaral v 16. minúte Hudec. Domáci odpovedali v treťom dejstve, keď otočili skóre zásluhou Fekiača a Zuzina, ktorý skóroval vo vlastnom oslabení. Tri minúty pred koncom však vyrovnal Varone. O triumfe domácich rozhodol 22 sekúnd pred koncom predĺženia Fairbrother.
36. kolo Tipsport ligy:
HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 44. V. Fekiač (Kudrna, Šramaty), 46. Zuzin (Valach), 65. Fairbrother (Jääskeläinen, Cassels) - 16. Hudec (Krajčovič, Descheneau), 57. Varone (Laurenčík). Rozhodcovia: Klejna, Čahoj - Staššák, Ticý, vylúčení: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1681 divákov.
Zvolen: Kantor - Brejčák, Valach, Golian, Fairbrother, Beňo, Pišoja, Kowalczyk - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Macek - V. Fekiač, Šramaty, Kudrna - Kobolka
Trenčín: D. Hrenák - Goljer, Laurenčík, Drgoň, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna, Nikmon - Descheneau, Varone, Baptiste - Bezúch, Krajč, Lapšanský - Hudec, Vitolinš, Jakubec - Rezničák, Kalis, Stránský
