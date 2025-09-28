< sekcia Šport
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na ľade HC Košice 2:1 po predĺžení
V prvej tretine dominovali defenzívy na čele s pozornými brankármi Jurčákom a Kantorom.
Autor TASR
Košice 28. septembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola Tipsport ligy na ľade HC Košice 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil obranca Michal Beňo. Zvolen zvíťazil v treťom zápase za sebou a na konte má deväť bodov, Košičania majú o tri viac.
V prvej tretine dominovali defenzívy na čele s pozornými brankármi Jurčákom a Kantorom. Tímy si dlho dávali pozor na chyby v obrannom pásme a vyložených šancí diváci veľa nevideli. Skóre zápasu otvoril v 30. minúte Marcinek, ktorý zblízka dorazil odrazený puk. Ešte pred druhou prestávkou vyrovnal najlepší strelec domácich Petráš, ktorý strelil siedmy gól v sezóne. O víťazovi napokon rozhodla chyba Košičanov, ktorí nechali priveľa priestoru Beňovi a ten v 65. minúte zblízka prekonal Jurčáka.
Tipsport liga - 7. kolo:
HC Košice - HKM Zvolen 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 39. Petráš (A. Bartoš, Krivošík) - 30. Marcinek (Cassels, Jääskeläinen), 65. Beňo (Cassels, Zuzin). Rozhodcovia: Novák, Kocúr - Šoltés, Knižka, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2828 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - M. Lunter, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Krivošík, Kvietok
Zvolen: Kantor - Beňo, Valach, Golian, Wesley, Brejčák, Kobolka, Hybský - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Zuzin, Troock - Macek, Šramaty, Marcinek - Kukos, Kaspick, L. Lunter
