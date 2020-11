Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3:2

HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 pp a sn

(0:0, 0:2, 2:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 58. Helewka (Bondra), 59. Bondra (McPherson), Zuzin (rozh. sam. nájazd) - 25. Toma (Petran), 34. Ru. Huna (Pavúk, Petran). Rozhodovali: P. Stano, Žák – Jedlička, Gegáň, vylúčení na 2 min: 5:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Betker, Hatala, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško, Kolenič – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, Helewka, Stupka – Tibenský, Jedlička, Marcinek



Liptovský Mikuláš: Kozel – Kurali, J. Nemec, Pavúk, Petran, Matej Bača, Mezovský, Parobek, S. Droppa – Ru. Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Toma, Hamráček – M. Surový, Lištiak, Uhrík – Kalousek, M. Matoušek, Haluška



Zvolen 18. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v stredajšej dohrávke 14. kola Tipos extraligy doma nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.Zvolenčania dokázali v záverečných troch minútach riadneho hracieho času vďaka gólom Adama Franka Helewku a Radovana Bondru zmazať dvojgólové manko a o ich triumfe rozhodol v nájazdoch Peter Zuzin.Liptáci odvrátili hrozbu vyradenia zo súťaže, keď do Zvolena pricestovali s kompletným kádrom a realizačným tímom a na tretí pokus sa ich duel mohol odohrať, predtým nehrali v Detve a Košiciach.Liptovský Mikuláš si za prehru po nájazdoch pripísal vôbec prvý bod v sezóne.Od začiatku boli paradoxne lepší v tabuľke extraligy poslední hostia, vytvorili si niekoľko šancí, ale nedokázali ich využiť. Zaujali únik Halušku, prienik Rudolfa Huna, či nepríjemné strely Oška a Uhríka. Domáci mali dobrú príležitosť až v štrnástej minúte, nepresadil sa voľný Bondra z kruhu. Liptáci potom nevyužili dve presilovky po sebe a ani pätnásť sekundovú výhodu o dvoch hráčov. Počas týchto minút mal vyloženú šancu Oško, no netrafil puk pred odkrytou bránkou.Stredné dejstvo sa začalo aktivitou Zvolena. McPherson neprepálil gólmana Kozela a neskóroval ani Nuutinen, keď sa pekne uvoľnil, ale chýbala mu presnejšia muška. Prišiel trest, v 25. minúte sa puk od mantinelu odrazil pred Tomu a ten z medzikružia parádne napálil puk k ľavej žŕdke, od ktorej putoval do bránky – 0:1. Domáci hokejisti mohli vyrovnať v presilovke, neujal sa najmä Bondrov teč. Po nej však mali prevahu Liptáci a korunovali ju druhým gólom po peknej akcii. Na jej konci bol Rudolf Huna, zblízka si poradil s Rahmom. Zvolenčania museli prepnúť na vyššie obrátky, veď doma zatiaľ nestratili ani bod a hostia ani jeden doposiaľ v súťaži nezískali. Minútu pred druhou prestávkou neuspel zoči – voči Kozlovi Bondra a Kubka tri sekundy pred klaksónom mieril nepresne.Tretiu tretinu začal Zvolen náporom, ale málo strieľal a Mikuláš číhal na protiútoky. Z jedného mohol pridať tretí gól Štrauch, proti bolo rameno gólmana HKM. V 50. minúte sa ocitol v dobrej pozícii domáci Mikúš, ale mladý 19-ročný Kozel opäť dobre zakročil a potom mal aj šťastie, keď po koncovke Puliša putoval puk po ľade do žŕdky. Puliš sa snažil aj o pár minút neskôr, predral sa dopredu, no znovu pohorel pred vynikajúcim brankárom Liptákov. V 55. minúte znovu zvonila žŕdka, tentoraz po tvrdej strele Nuutinena v presilovke z kruhu. Tlak hokejistov spod Pustého hradu bol mohutný, Stupka sa nepresadil v závare, no napokon po nahodenom puku sa ujal Helewkov teč, keď vysoký puk prepadol za Kozela – 1:2. V 59. minúte pri hre v šiestich bez brankára vyrovnal na 2:2 pri pravej žrdi pohotový Bondra.Na začiatku predĺženia bol v úniku faulovaný McPherson, nasledovalo trestné strieľanie, ktoré legionár Zvolena nepremenil. Následne mal tutovku Stupka, no neposlal puk do takmer prázdnej bránky. Na opačnej strane sa nepresadili pred Rahmom Uhrík a Huna. Nasledovali tak samostatné nájazdy, v ktorých rozhodujúci gól zaznamenal v druhej sérii Zuzin.