Hokejisti Hokejisti HC 19 Humenné vyhrali nad HKM Zvolen 3:0

26. kolo Tipos extraligy:



HC 19 Humenné – HKM Zvolen 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 12. Kuru (Lapšanský, Šoltés), 18. Krajňák (Thomka, Horvát), 40. Sergienko (Krajňák). Rozhodovali: Snášel, Konc – Bogdaň, Pribula, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1978 divákov.



Humenné: Kozel - Glazkov, Novický, Meliško, Sergienko, Novota, Diakov, Fereta - Lapšanský, Kuru, Šoltés - Borov, Linet, Handlovský - Horvát, Krajňák, Thomka - Ragan, Toma, Chalupa



Zvolen: Trenčan - Sládok, Hain, Hults, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Čulík - Bondra, Langkow, Šiška - Mucha, Hults, Kašlík - Zuzin, Viedenský, Marcinek - Csányi, Fekiač, Kolenič

Humenné 10. decembra (TASR) - Hokejisti Hokejisti HC 19 Humenné vyhrali v dueli 26. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:0 a pripísali si vôbec prvé víťazstvo v najvyššej súťaži bez inkasovaného gólu. Humenné je naďalej posledné s mankom sedem bodov na predposledný Slovan. Zvolen sa prepadol v tabuľke na 6. miesto.Zvolenčania začali v úvodných minútach lepšie ako domáci a platilo to aj do prvého gólu v stretnutí. Ten ale padol na začiatku druhej polovice prvej tretiny do Trenčanovej siete po individuálnej akcii Lapšanského, na ktorej konci bol najproduktívnejší Humenčan Kuru. Do prvého klaksónu sa skóre menilo ešte raz. V 18. minúte sa presadil Krajňák a obranca Sergienko potom spečatil triumf domácich.