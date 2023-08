Hokejisti Humenného odštartovali prípravu s viacerými hráčmi na skúške

Káder HC 19 Humenné na prvom tréningu:



brankár: Patrik Kozel



obrancovia: Kirill Dijakov, Samuel Fereta, Matej Jacko, Damián Novický, Miroslav Novota, Filip Rajzík, Martin Bdžoch, Michal Kapičák, Samuel Šimon



útočníci: Dominik Borov, Carson Briere, Lukáš Handlovský, Kristián Horvát, Martin Krajňák, Lukáš Lačný, Jakub Linet, Markus Michalík, Vitalijs Pavlovs, Jakub Ragan, Filip Vaško, Filip Vrábeľ, Dávid Hajnik







prípravné zápasy HC 19 Humenné:



Streda, 9. augusta: HC Košice – HC 19 Humenné



Piatok, 11. augusta: Humenné - Nowy Targ (Poľ.)



Utorok, 15. augusta: HKM Zvolen - Humenné



Piatok, 18. augusta: STS Sanok (Poľ.) - Humenné



Utorok, 22. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - Humenné



Piatok, 25. augusta: Humenné - HC Košice



Utorok, 29. augusta: Humenné - MHk 32 Liptovský Mikuláš



Štvrtok, 31. augusta: HK Poprad B - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/



Utorok, 5. septembra: MHK Kežmarok - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/



Piatok, 8. septembra: HC Prešov - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/

Humenné 2. augusta (TASR) - Nováčik najvyššej hokejovej súťaže sa po dlhých oslavách historického postupu už naplno pripravuje na novú sezónu. Trénerskému štábu HC Humenné sa na štarte prípravy hlásilo viacero hráčov, ktorí sú na skúške. Pre problémy s vízami chýbali Rusi Galimov a Paršin.Obaja hráči by sa mali do prípravy zapojiť v najbližších dňoch, najneskôr budúci týždeň.ozrejmil aktuálnu situáciu pri stavbe kádra asistent trénera Ivan Boržík. Ten rovnako ako v minulej sezóne bude pravou rukou ruského kouča Andreja Perfenova.Ako jeden z prvých predstavených slovenských hráčov v tíme nováčika bol 32-ročný skúsený center Jakub Linet, ktorý zavítal na Zemplín po majstrovskej sezóne v Košiciach.V roku 2019 sa Tirpák v pozícii manažéra pričinil o postup Michaloviec do extraligy a o 4 roky neskôr zopakoval rovnaký počin z tej istej pozície v inom klube na Zemplíne, Humennom. Priznal, že pritiahnuť slovenských hráčov do Humenného nie je jednoduché: