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Hokejisti Humenného zdolali Dunaújváros 7:0 v zápase o bronz

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.

Autor TASR
Poprad 30. augusta (TASR) - Hokejisti Humenného zvíťazili v nedeľnom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár. Svojho súpera HK Dunaújvárosi Acélbikák zdolali 7:0 a obsadili celkové tretie miesto. Maďarský zástupca nedal na turnaji ani jediný gól a so skóre 0:19 obsadil posledné 4. miesto. O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.



Tatranský pohár

HC 19 Humenné - HK Dunaújvárosi Acélbikák 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Pavúk), 22. Železkov (Pulščák), 24. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Vaňo, Štetka), 38. Štetka (Šachvorostov, Železkov), 57. Kurovskyi (Vaňo, Maliňák), 60. Toma (Vrábeľ, Borov)
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