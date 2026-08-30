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Hokejisti Humenného zdolali Dunaújváros 7:0 v zápase o bronz
O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.
Autor TASR
Poprad 30. augusta (TASR) - Hokejisti Humenného zvíťazili v nedeľnom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár. Svojho súpera HK Dunaújvárosi Acélbikák zdolali 7:0 a obsadili celkové tretie miesto. Maďarský zástupca nedal na turnaji ani jediný gól a so skóre 0:19 obsadil posledné 4. miesto. O trofej bojovali od 17.00 domáci Poprad a Trenčín.
Tatranský pohár
HC 19 Humenné - HK Dunaújvárosi Acélbikák 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Pavúk), 22. Železkov (Pulščák), 24. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Vaňo, Štetka), 38. Štetka (Šachvorostov, Železkov), 57. Kurovskyi (Vaňo, Maliňák), 60. Toma (Vrábeľ, Borov)
Tatranský pohár
HC 19 Humenné - HK Dunaújvárosi Acélbikák 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Góly: 20. Toma (Vrábeľ, Pavúk), 22. Železkov (Pulščák), 24. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Vaňo, Štetka), 38. Štetka (Šachvorostov, Železkov), 57. Kurovskyi (Vaňo, Maliňák), 60. Toma (Vrábeľ, Borov)