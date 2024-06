Hokejisti Kanady obhájili titul, medzi ženami zvíťazili Američanky

finále - muži:



Česko - Kanada 2:3 po dvojnásobnom predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



o bronz:



USA - Švajčiarsko 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)



finále - ženy:



USA - Česko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Visp 30. júna (TASR) - Hokejbalisti Kanady zvíťazili vo finále 14. MS vo Švajčiarsku. Vo finále zdolali Česko 3:2 po dvojnásobnom predĺžení. O ich triumfe rozhodol v 67. minúte Josh Anderson. Kanaďania tak obhájili titul z predchádzajúceho šampionátu a celkovo ich majú na konte rekordných sedem.Slováci získali päť titulov, no už na druhom šampionáte za sebou nezvládli štvrťfinále. V roku 2022 v Montreale v ňom prehrali s Grékmi 3:4, vo Vispe podľahli Američanom 3:7. Vo Švajčiarsku obsadili konečné piate mieste. Slovenský útočník Matúš Korbáš sa dostal do All Star tímu.Titul medzi ženami získali Američanky, ktoré vo finále zdolali Češky 3:0. Slovenky obsadili konečné 4. miesto.