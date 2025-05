Hokejisti Kanady porazili Francúzsko 5:0

A-skupina MS:



Kanada - Francúzsko 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Horvat (Foerster), 13. Cuylle (Johnson, O'Reilly), 38. Crosby (Montour), 44. Horvat (Konecny, MacKinnon), 52. Montour (Hayton, Schenn). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín), Hribik - Ondráček (obaja ČR), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4124 divákov.



Kanada: Binnington – Sanheim, Spurgeon, Dobson, Weegar, Matheson, Montour, Evans – MacKinnon, Horvat, Foerster – Konecny, Crosby, Celebrini – Fantilli, O'Reilly, Johnson – Schenn, Danault, Hayton – Cuylle



Francúzsko: Junca – Llorca, Gallet, Crinon, Boscq, Guebey, Spinozzi, Coulaud, Bruche – Bellemare, T. Bozon, K. Bozon – Bertrand, Boudon, Rech – Ritz, S. Treille, Dair – Texier, Colotti, Leclerc



tabuľka:



1. Kanada 3 3 0 0 0 16:1 9



2. Švédsko 3 3 0 0 0 11:3 9



3. Lotyšsko 3 2 0 0 1 10:10 6



4. Fínsko 3 1 1 0 1 7:6 5



--------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:9 4



6. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:8 2



7. Francúzsko 3 0 0 1 2 4:13 1



--------------------------------



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 3:12 0



Štokholm 13. mája (TASR) - Hokejisti Kanady uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. V utorkovom stretnutí v štokholmskej A-skupine potvrdili úlohu favorita a zdolali Francúzsko 5:0. V priebežnej tabuľke sa plným počtom deväť bodov posunuli na pozíciu lídra o skóre pred domáce Švédsko.Francúzi budú mať krátky čas na oddych pred ďalším duelom. Už v stredu od 16.20 h ich čaká súboj so Slovenskom. Kanaďania majú pred sebou deň voľna, vo štvrtok sa stretnú s Rakúskom (20.20 h).Favorit mal dobrý vstup do zápasu a vypracoval si dvojgólové vedenie. Najskôr v siedmej minúte si elegantne puk stiahol medzi kruhmi na bekhend Horvat a brankár Junca inkasoval „teplomer“. Kanaďania viedli v 13. minúte už 2:0 po tom, čo zakončil rýchlu kontru presným švihom Cuylle. Záver tretiny patril Francúzom, ktorí sympaticky tlačili všetko na bránku. Binningtona niekoľkokrát ohrozili a raz pomohla kanadskému brankárovi žrď. Prostredná časť príliš veľa vzruchu nepriniesla. Zaujal iba jediný gólový moment z 38. minúty, keď sa pekne obtočil okolo brániaceho hráča Crosby a milimetrovou strelou do šibenice si otvoril strelecký účet na turnaji. Tento presný zásah prišiel v prvej kanadskej presilovke v zápase. Zámorský tím sa presadil aj z tej druhej, po kolotoči v útočnom pásme zakončoval do odkrytej bránky druhýkrát v zápase Horvat. Presadil sa ešte obranca Montour, ktorý uzavrel na konečných 5:0.