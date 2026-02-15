< sekcia Šport
Hokejisti Kanady zdolali Francúzsko bez problémov
Favorizovaní Kanaďania mali pomalší rozbeh, no pomohol im gól Wilsona v 9. minúte.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita, keď deklasovali Francúzsko 10:2 v záverečnom zápase základnej A-skupiny na ZOH v Miláne. Istotu priameho postupu do štvrťfinále mali už pred zápasom, skupinu napokon vyhrali bez straty bodu so skóre 18:3. Francúzi nezískali v skupine ani bod a o postup do štvrťfinále budú bojovať v predkole play off.
Favorizovaní Kanaďania mali pomalší rozbeh, no pomohol im gól Wilsona v 9. minúte. Naň síce už o 13 sekúnd odpovedal Douay, no rýchla bola aj reakcia Kanaďanov a gól obrancu Toewsa. Stone pridal štyri sekundy pred prvou prestávkou v oslabení tretí gól Kanady - 3:1.
Zámorský tím mal ešte výraznejšiu prevahu v druhej tretine, v ktorej prestrieľal Francúzov 16:1. Presilovku využil Makar, z trestného strieľania skóroval Celebrini, na ktorého nadviazal Crosby, ktorého prihrávku si zrazil do bránky jeden z Francúzov. McDavid si udržal priemer tri body na zápas vďaka dvom asistenciám a gólu, ktorý strelil po úniku v 41. minúte. Treille pridal tvrdou strelou druhý gól Francúzov, no Horvat s Hagelom pridali ďalšie góly Kanady a o dvojciferné skóre sa postaral Celebrini - 10:2. Duel ešte spestrila pästná výmena Wilsona s Crinonom.
ZOH 2026, A-skupina
Kanada - Francúzsko 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Góly: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. Toews (Crosby, Makar), 20. Stone, 33. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini (Tr. str.), 38. Crosby (Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Stone, Marner) - 29. Douay (Addamo), 42. Treille (Addamo, Crinon). Rozhodcovia: Ch. Holm, Rehman - Daisy, Hynek, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Wilson (Kan.) a Crinon (Fr.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 11.498 divákov.
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Bennett, Jarvis
Francúzsko: Junca (41. Keller) - Gallet, Boscq, Guebey, Auvitu, Thiry, Crinon, Chakiachvili - Da Costa, Bellemare, Rech - Bertrand, Boudon, Texier - Fabre, Ritz, Perret - Douay, Addamo, Treille
tabuľka A-skupiny
1. Kanada 3 3 0 0 0 20:3 9*
2. Švajčiarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3. Česko 3 1 0 1 1 9:12 4
4. Francúzsko 3 0 0 0 3 5:20 0
/* - istá miestenka vo štvrťfinále/
