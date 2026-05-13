Hokejisti Kanady zdolali v záverečnom prípravnom zápase Maďarsko
Autor TASR
Neuchatel 13. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku nad Maďarskom 3:1. Všetky góly duelu padli už v prvých 16 minútach, v drese „javorových listov" sa strelecky presadili Mark Scheifele, Dylan Cozens a John Tavares.
Kanada sa na šampionáte predstaví v základnej B-skupine vo Fribourgu spolu so Slovenskom, Švédskom, Českom, Dánskom, Nórskom, Slovinskom a Talianskom. Maďari nastúpia v áčku v Zürichu proti USA, Švajčiarsku, Fínsku, Nemecku, Lotyšsku, Rakúsku a Veľkej Británii.
príprava:
Maďarsko - Kanada 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)
Góly: 4. Terbocs - 3. Scheifele, 6. Cozens, 16. Tavares
