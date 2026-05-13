Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Šport

Hokejisti Kanady zdolali v záverečnom prípravnom zápase Maďarsko

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kanada sa na šampionáte predstaví v základnej B-skupine vo Fribourgu spolu so Slovenskom, Švédskom, Českom, Dánskom, Nórskom, Slovinskom a Talianskom.

Autor TASR
Neuchatel 13. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku nad Maďarskom 3:1. Všetky góly duelu padli už v prvých 16 minútach, v drese „javorových listov" sa strelecky presadili Mark Scheifele, Dylan Cozens a John Tavares.

Kanada sa na šampionáte predstaví v základnej B-skupine vo Fribourgu spolu so Slovenskom, Švédskom, Českom, Dánskom, Nórskom, Slovinskom a Talianskom. Maďari nastúpia v áčku v Zürichu proti USA, Švajčiarsku, Fínsku, Nemecku, Lotyšsku, Rakúsku a Veľkej Británii.



príprava:

Maďarsko - Kanada 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Góly: 4. Terbocs - 3. Scheifele, 6. Cozens, 16. Tavares
.

Neprehliadnite

Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?