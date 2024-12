Hokejisti Kanady zvíťazili nad Straubingom a vyhrali skupinu

HC Dynamo Pardubice - Kärpät Oulu 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 8. Kaut, 57. Musil - 3. Virta, 55. Turunen, 64. Gardiner

tabuľka Torrianiho skupiny:



1. Fribourg-Gotterón 2 1 0 1 0 8:7 4*



2. Pardubice 2 0 1 1 0 5:5 3**



3. Kärpät Oulu 2 0 1 0 1 7:8 2**

Kanada - Straubing Tigers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)



Góly: 22. a 37. Shaw, 5. Carr, 41. Bowey, 52. Hoefenmayer, 53. Hazen - 8. Brandt, 30. St.Denis, 49. Hede



tabuľka Cattiniho skupiny:



1. Kanada 2 2 0 0 0 12:5 6*



2. Davos 2 1 0 0 1 7:6 3**



3. Straubing 2 0 0 0 2 3:11 0**

Davos 29. decembra (TASR) - Hokejisti Kärpätu Oulu zvíťazili v sobotňajšom zápase Spenglerovho pohára nad Dynamom Pardubice 3:2 po predĺžení. Napriek triumfu obsadili posledné tretie miesto v Torrianiho skupine a spolu s českým tímom sa predstavia v boji o postup do semifinále. Z prvej priečky ide priamo do semifinále Fribourg.V Cattiniho skupine si prvé miesto a priamy postup medzi najlepšiu štvorku vybojoval tím Kanady, ktorý zdolal Straubing 6:3. Nemecký klub obsadil tretiu pozíciu za druhým domácim Davosom.*postup do semifinále** postup do zápasu o semifinále