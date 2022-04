Hokejisti Košíc postúpili do semifinále play off

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 51. Pereskokov (Volgin), 75. Chovan (Paršin, Klhůfek) - 25. Regenda (Ross)



Rozhodovali: T. Orolin, Goga - D. Konc ml., Synek, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6257 divákov.



Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Romančík, Jacko - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Mrázik - Rogoň, Havrila, Milý



Michalovce: Williams - Ross, Pavlin, Doherty, Macejko, Mudrák, Bokroš, Mihálik - Žitný, Cameranesi, Suja - Regenda, Galamboš, Faith - Kukuča, Buc, Mráz - Galbavý, Mašlonka, Przygodzki



/konečný stav série 4:2, postúpili Košice/

Košice 2. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V šiestom štvrťfinálovom zápase zdolali HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 po predĺžení, keď o ich víťazstve rozhodol v 75. minúte kapitán Michal Chovan. V sérii zvíťazili 4:2 na zápasy a na semifinálového súpera si ešte musia počkať.Zápasu predchádzala minúta ticha za nedávno zosnulú legendu košického klubu Františka Kollátha. Úvod zápasu naznačil, že nebude núdza o osobné súboje a šarvátky. Prvá tretina priniesla hokej, ktorý bol vyrovnaný svojím priebehom a napokon aj výsledkom. Sľubné šance si vytvorili domáci Paršin a v závere prvej časti aj Suja, ktorého uvoľnil Regenda, ale skóre sa nezmenilo. Už v prvej tretine sa zápas skončil pre útočníka hostí Faitha, ktorý odstúpil po zákroku Pereskokova.V 25. minúte najskôr brankára Košíc Košarišťana zachránila žŕdka, následne si však Regenda vzal odrazený puk, obišiel bránku a dostal ho za bránkovú čiaru. Hoci domáci brankár predviedol efektný zákrok, opakovaný záznam potvrdil regulárnosť Regendovho gólu a ten svojím 20. presným zásahom v sezóne poslal hostí do vedenia - 0:1. Nasledovalo viacero vylúčených na oboch stranách, ale aj šanca Žitného, ktorú zmaril Košarišťan.V úvode tretej tretiny Košičania zvýšili ofenzívnu aktivitu. Bartánus ešte svoju šancu nevyužil a na opačnej strane nebol úspešný Galamboš. V 51. minúte sa Pereskokov z pozície falošného obrancu dostal k strele bez prípravy, ktorú brankár hostí Williams nevidel a nestihol zareagovať - 1:1. Hostia odpovedali šancou Kukuču, ktorú zmaril Košarišťan, no do konca 3. tretiny boli aktívnejší Košičania. Šancu na ich druhý gól nevyužil Bartánus, ktorého šancu v 55. minúte zmaril Williams.V predĺžení sa oba tímy dostali k presilovke, Košičania mali 10 sekúnd aj výhodu o dvoch hráčov, ale gól z toho nepadol. V 75. minúte sa Košičania usadili v útočnom pásme, viackrát dokázali prestriedať a unaviť brániacu päticu hostí. Vyťažil z toho Chovan, ktorý strelou spomedzi kruhov využil zakrytý výhľad brankára Williamsa - 2:1.