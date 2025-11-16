< sekcia Šport
Hokejisti Košíc ukončili šnúru prehier: Zvíťazili nad Prešovom 6:1
Domáce Košice sa rozbehli po štvrťhodine hry, keď sa v krátkom slede presadili Matúš Havrila a Oleksij Dachnovskyj.
Autor TASR
Košice 16. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice ukončili dvojzápasovú šnúru prehier v Tipsport lige. V nedeľnom stretnutí 19. kola zvíťazili nad posledným HC Prešov jasne 6:1 a v tabuľke sa posunuli na štvrté miesto.
Domáce Košice sa rozbehli po štvrťhodine hry, keď sa v krátkom slede presadili Matúš Havrila a Oleksij Dachnovskyj. V druhej tretine zvýšili náskok „oceliarov“ Filip Krivošík s Mislavom Rosandičom a pred záverečným dejstvom bolo prakticky rozhodnuté. Na jeho začiatku si druhý gól pripísal Rosandič a za hostí vzápätí znížil Samuel Chalupa. Triumf Košíc ešte v závere spečatil Mário Lunter.
Domáce Košice sa rozbehli po štvrťhodine hry, keď sa v krátkom slede presadili Matúš Havrila a Oleksij Dachnovskyj. V druhej tretine zvýšili náskok „oceliarov“ Filip Krivošík s Mislavom Rosandičom a pred záverečným dejstvom bolo prakticky rozhodnuté. Na jeho začiatku si druhý gól pripísal Rosandič a za hostí vzápätí znížil Samuel Chalupa. Triumf Košíc ešte v závere spečatil Mário Lunter.
Tipsport liga - 19. kolo:
HC Košice - HC Prešov 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 16. Havrila (Lunter), 17. Dachnovskyj (Chovan), 30. Krivošík (Petráš, Kvietok), 39. Rosandič (Bučko, Lunter), 42. Rosandič (Lunter, Havrila), 56. Lunter (Rosandič) - 43. Chalupa (Suja, Jokeľ). Rozhodcovia: Novák, Krajčík - Bezák, Knižka, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.
Košice: Lackovič - Rosandič, Bučko, Dachnovskyj, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro - Petráš, Krivošík, Mikúš - Rogoň, Havrila, Lunter - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Liščinský, Linet, Kvietok
Prešov: Vyletelka - Kozák, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Hain - Avtsin, Rapuzzi, Giľák - Valigura, Rockwood, Fejes - Jokeľ, Suja, Chalupa - Blaško, Paločko, Bačo
HC Košice - HC Prešov 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 16. Havrila (Lunter), 17. Dachnovskyj (Chovan), 30. Krivošík (Petráš, Kvietok), 39. Rosandič (Bučko, Lunter), 42. Rosandič (Lunter, Havrila), 56. Lunter (Rosandič) - 43. Chalupa (Suja, Jokeľ). Rozhodcovia: Novák, Krajčík - Bezák, Knižka, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.
Košice: Lackovič - Rosandič, Bučko, Dachnovskyj, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro - Petráš, Krivošík, Mikúš - Rogoň, Havrila, Lunter - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Liščinský, Linet, Kvietok
Prešov: Vyletelka - Kozák, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Hain - Avtsin, Rapuzzi, Giľák - Valigura, Rockwood, Fejes - Jokeľ, Suja, Chalupa - Blaško, Paločko, Bačo