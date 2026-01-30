< sekcia Šport
Spišiaci si poradili so Žilinou, Košičania porazili Duklu
Skóre otvoril v 13. minúte Jozef Baláž, ktorý poslal hostí do vedenia.
Košice 30. januára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v piatkovom zápase 43. kola Tipsport ligy nad Žilinou 2:1 po predĺžení. V neúplnej tabuľke tak poskočili na siedme miesto pred Zvolen. Žilina je štvrtá o dva body pred Banskou Bystricou.
Skóre otvoril v 13. minúte Jozef Baláž, ktorý poslal hostí do vedenia. Odpoveď prišla až v úvode posledného dejstva v podobe gólu Róberta Džugana. Do záverečnej sirény sa už nepresadil nikto a tak nasledovalo predĺženie. V jeho predposlednej minúte skóroval Danick Martel, ktorý dostal pred bránku puk od mantinelu od Adama Žiaka.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 43. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Trenčín 2:1. Bol to pre nich štvrtý triumf za sebou, po ktorom si upevnili priebežné 3. miesto. Trenčín je naďalej na predposlednej 11. priečke.
Dôležitý moment priniesla už 2. minúta, v ktorej Mikúš dorazil strelu Jellúša - 1:0. Oba tímy mali už v prvej tretine niekoľko presiloviek, no skóre sa nezmenilo. V 28. minúte sa po Petrášovej prihrávke presadil Jellúš, pre ktorého to bol prvý gól od 14. novembra. Hostia znížili počas oslabenia, v ktorom unikli do brejku dvoch na jedného a Hudecovu strelu dorazil Krajč - 2:1.
hlasy /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Prvá tretina bola z našej strany najlepšia čo sa týka vytvárania si streleckých pozícií. Páčilo sa mi, ako sme všetko dávali na bránku. Bol to dobrý začiatok zápasu. Niekedy je ťažké udržať tempo po rýchlom strelenom góle, keďže potom zvykne tím spomaliť. So zostavou, ktorú sme mali, musíme hrať opatrne a limitovať chyby. Naša presilovka nám akoby vzala výhodu, ktorú sme si vytvorili. Som rád zo zisku troch bodov, bol to ťažký zápas.“
Simon Jellúš, útočník HC Košice: „Počas hry piatich proti piatim sme hrali dobre, dokázali sme udržať náskok. Spravili sme jednu chybičku v presilovke, ktorú Trenčín využil. Celkovo to bol dnes kvalitný výkon, po ktorom sme získali cenné body. Vieme, že máme sériu víťazných zápasov a verím, že to bude pokračovať čo najdlhšie.“
Otakar Vejvoda, tréner HK Dukla Trenčín: „Neodohrali sme zlú prvú tretinu. Mali sme v nej nejaké straty puku na modrej čiare, o ktorých sme si povedali. V druhej časti sme prehrávali 0:2, hrali sme často v oslabení. Boli sme aktívni, vytvárali sme si šance. V tretej tretine sme boli blízko k vyrovnaniu. Myslím si, že v závere sme nemali hrať v oslabení.“
Samuel Krajč, útočník, strelec gólu HK Dukla Trenčín: „Povedali sme si, že musíme mať dobrý štart, žiaľ, hneď v druhom striedaní sme inkasovali. Zápas sme stále mali v rukách, vytvorili sme si veľa šancí. Bojovali sme až do konca. Mali sme však veľa vylúčení a vtedy je ťažké otáčať zápas."
Hokejisti HK Dukla Michalovce triumfovali v treťom zápase Tipsport ligy za sebou. V piatkovom stretnutí 43. kola zdolali na domácom ľade hráčov HC Slovan Bratislava 6:1 a hosťom ukončili sedemzápasovú šnúru víťazstiev.
Domáci vyhrávali po prvej tretine vďaka zásahu Ivana Mattu. V prostrednom dejstve Slovanu odskočili na rozdiel troch gólov, keď sa presadili Nicholas Baptiste a Matúš Spodniak. Z pohľadu hostí znížil na 1:3 Martin Bakoš, ale do konca dvadsaťminútovky sa ešte presadil Adam Varga a do záverečnej tretiny šli Michalovčania s pohodlným náskokom. Víťazstvo v nej ešte spečatili Spodniak s Igorom Safaralejevom.
Hokejisti Zvolena v 43. kole Tipsport ligy zdolali na svojom ľade posledný Prešov jednoznačne 5:1. Zaknihovali tretiu výhru za sebou a vyšvihli sa na siedmu priečku v tabuľke. Hostia z východu republiky prehrali štvrtý duel v sérii a súpera spod Pustého hradu nezdolali v tejto sezóne ani do tretice.
Domáci hokejisti boli od začiatku zápasu lepším tímom a už v prvej tretine išli do vedenia 2:0, keď oba góly strelil Macek. Prvý zblízka a druhý po zlom striedaní súpera, keď využil svoj náskok strelou pomedzi betóny Vyletelku. Tomu ešte pomohli dve žŕdky, ale na začiatku druhej tretiny napokon nestačil na pohotový bekhend Hecla. Potom ho pokoril tečom Durandeau a z bránky ho vyhnal gólom na 5:0 v 34. minúte po peknej zvolenskej akcii Hecl. Medzi žrde putoval Kaľavský, ktorý už neinkasoval. Naopak, čisté konto Kantorovi prekazil v hre štyroch proti štyrom v tretej časti rýchly Indrašis peknou strelou pod hornú žŕdku.
Hokejisti Popradu vyhrali v piatkovom dueli 43. kola Tipsport ligy v Liptovskom Mikuláši 5:3. V neúplnej tabuľke sa tak priblížili k piatej Banskej Bystrici, na ktorú strácajú momentálne šesť bodov. Liptáci sú na 10. priečke a od baráže ich delí šesť bodov.
Najproduktívnejším hráčom stretnutia bol domáci krídelník Michael Farren, ktorý strelil dva úvodné góly svojho tímu a pri treťom asistoval. Ten padol päť sekúnd pred záverečnou sirénou počas play off na priebežných 3:4, pričom na konečných 3:5 upravil o dve sekundy neskôr do prázdnej bránky Tomáš Török, ktorý si pripísal aj víťazný gól. Poprad triumfoval po troch prehrách, Liptovský Mikuláš predĺžil svoju nepriaznivú sériu na štyri duely.
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom stretnutí 43. kola Tipsport ligy nad HC MONACObet Banská Bystrica 3:1. Vo vzájomnom meraní síl upravili bilanciu v prebiehajúcom ročníku vo svoj prospech na 3:2. „Corgoni“ využili zaváhanie vedúceho Slovana Bratislava a priblížili sa lídrovi tabuľky na rozdiel štyroch bodov, no „belasí“ majú zápas k dobru. „Baranom“ patrí so 71 bodmi priebežná 5. priečka.
Nitrania mali vydarený štart, keď už po 57 sekundách skóroval Robby Jackson. Domáci pôsobili uvoľnenejším dojmom a dvakrát ich pri úniku podržal istý brankár Jasper Patrikainen. Dva góly z hokejok Miloša Bubelu a Josha Passolta v prostrednej časti naznačili, že „corgoni“ si duel postrážia, čo sa aj potvrdilo. Banskobystričania síce v 55. minúte zásluhou Cartera Turnbulla znížili, s duelom však už nič nespravili.
Tipsport ligy - 43. kolo
HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 42. Džugan (Romaňák), 64. Martel ( - 13. Baláž (Kolenič). Rozhodovali: Novák, Lesay - Tomáš, Tvrdoň, vylúčení: 4:11, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2204 divákov
Spišská: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Belluš, Stas - Martel, Hain, Savoie - Giľák, Will, Rapáč - Džugan, Paločko, Števuliak - Viedenský, Vartovník, Vandas
Žilina: Rychlík - Gachulinec, Kotvan, Holenda, Miller, Korenčik, Chicoine, Pobežal - Baláž, Korczak, Ranford - Vašaš, Walega, Koyš - Kolenič, Galamboš, Tkáč - Bartovič, Dej, Mucha
Tipsport liga - 43. kolo
HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 2. Mikúš (Jellúš, Petráš), 28. Jellúš (Petráš, Lunter) - 33. Krajč (Hudec). Rozhodcovia: Štefik, Snášel - Tichý, Bezák, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2438 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Lunter, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Plochotnik, Chovan, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Zuščák, Varga, Kvietok
Trenčín: Hrenák - Hatala, Hlaváč, Goljer, Starosta, Hain, Djakov, Rezničák, Rajnoha - Descheneau, Varone, Bellerive - Bezúch, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Krajč, Hudec - Jakubec, Kalis, Safin
Hokejisti HK Dukla Michalovce triumfovali v treťom zápase Tipsport ligy za sebou. V piatkovom stretnutí 43. kola zdolali na domácom ľade hráčov HC Slovan Bratislava 6:1 a hosťom ukončili sedemzápasovú šnúru víťazstiev.
Domáci vyhrávali po prvej tretine vďaka zásahu Ivana Mattu. V prostrednom dejstve Slovanu odskočili na rozdiel troch gólov, keď sa presadili Nicholas Baptiste a Matúš Spodniak. Z pohľadu hostí znížil na 1:3 Martin Bakoš, ale do konca dvadsaťminútovky sa ešte presadil Adam Varga a do záverečnej tretiny šli Michalovčania s pohodlným náskokom. Víťazstvo v nej ešte spečatili Spodniak s Igorom Safaralejevom.
Tipsport liga - 43. kolo:
HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Góly: 20. Matta (Bartánus, Kytnár), 21. Spodniak (Meliško), 22. Baptiste (Šmída), 36. A. Varga (Safaralejev, Macejko), 52. Spodniak, 58. Safaralejev (Fominych) - 27. Bakoš (Peterek). Rozhodovali: Kocúr, Orolin - Durmis, Staššák, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2156 divákov.
Michalovce: Glosár - Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai, Roman - Virtanen, Roy, Martel - Spodniak, Kytnár, Matta - Baptiste, Šmída, Fominych - Safaralejev, Bartánus, A. Varga
Slovan: Kiviaho - Zeleňák, Královič, Bačik, Acolatse, Maier, O'Connor, Ličko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Jendek, Marcinko, Petriska
Hokejisti Zvolena v 43. kole Tipsport ligy zdolali na svojom ľade posledný Prešov jednoznačne 5:1. Zaknihovali tretiu výhru za sebou a vyšvihli sa na siedmu priečku v tabuľke. Hostia z východu republiky prehrali štvrtý duel v sérii a súpera spod Pustého hradu nezdolali v tejto sezóne ani do tretice.
Domáci hokejisti boli od začiatku zápasu lepším tímom a už v prvej tretine išli do vedenia 2:0, keď oba góly strelil Macek. Prvý zblízka a druhý po zlom striedaní súpera, keď využil svoj náskok strelou pomedzi betóny Vyletelku. Tomu ešte pomohli dve žŕdky, ale na začiatku druhej tretiny napokon nestačil na pohotový bekhend Hecla. Potom ho pokoril tečom Durandeau a z bránky ho vyhnal gólom na 5:0 v 34. minúte po peknej zvolenskej akcii Hecl. Medzi žrde putoval Kaľavský, ktorý už neinkasoval. Naopak, čisté konto Kantorovi prekazil v hre štyroch proti štyrom v tretej časti rýchly Indrašis peknou strelou pod hornú žŕdku.
Tipsport liga-- 43. kolo:
HKM Zvolen – HC Prešov 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Góly: 15. Macek (Kudrna, Šramaty), 17. Macek (Kudrna), 25. Hecl (Marcinek), 32. Durandeau (Cassels, Jääskeläinen), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek) – 49. Indrašis (Valigura, Brincko). Rozhodovali: Baluška, Klejna – Gegáň, Šramaty, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1309 divákov.
Zostavy:
Zvolen: Kantor – Valach, Brejčák, Berger, Golian, Beňo, Kowalczyk – Marcinek, Zuzin, Hecl – Jääskeläinen, Cassels, Macek – Kudrna, Šramaty, Fekiač – Matula, Faith, Laferriére
Prešov: Vyletelka (34. Kaľavský) – MacDougall, Brincko, Nátny, Chatrnúch, Laurenčík, Kadyrov, Bačo – Indrašis, Avtsin, Bukarts – Valigura, Suja, T. Cormier – Chalupa, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Frič, Feranec
Hokejisti Popradu vyhrali v piatkovom dueli 43. kola Tipsport ligy v Liptovskom Mikuláši 5:3. V neúplnej tabuľke sa tak priblížili k piatej Banskej Bystrici, na ktorú strácajú momentálne šesť bodov. Liptáci sú na 10. priečke a od baráže ich delí šesť bodov.
Najproduktívnejším hráčom stretnutia bol domáci krídelník Michael Farren, ktorý strelil dva úvodné góly svojho tímu a pri treťom asistoval. Ten padol päť sekúnd pred záverečnou sirénou počas play off na priebežných 3:4, pričom na konečných 3:5 upravil o dve sekundy neskôr do prázdnej bránky Tomáš Török, ktorý si pripísal aj víťazný gól. Poprad triumfoval po troch prehrách, Liptovský Mikuláš predĺžil svoju nepriaznivú sériu na štyri duely.
Tipsport ligy - 43. kolo
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Góly: 26. Farren (Flood, Tritt), 52. Farren (Tritt, Záborský), 60. Vojtech (Farren, Roberetson) - 19. Výhonský (Sproul, Šotek), 38. Majdan (Šotek, Výhonský), 50. Calof, 53. Török (Nauš, Urbánek), 60. Török, Rozhodovali: Krajčík, Výleta - Orolin, Vystavil, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1039 divákov
Mikuláš: Houser - Robertson, Čajkovič, Lalík, Flood, Fekiač, Jendroľ, Kadlubiak - Vojtech, Cormier, Sukeľ - Farren, Tritt, Ferkodič - Šandor, Vankúš, Nespala - Podolinský, Uhrík, Záborský
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina, Duľa - Török, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Suchý, Výhonský - Gabor, Kundrik, Majdan
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom stretnutí 43. kola Tipsport ligy nad HC MONACObet Banská Bystrica 3:1. Vo vzájomnom meraní síl upravili bilanciu v prebiehajúcom ročníku vo svoj prospech na 3:2. „Corgoni“ využili zaváhanie vedúceho Slovana Bratislava a priblížili sa lídrovi tabuľky na rozdiel štyroch bodov, no „belasí“ majú zápas k dobru. „Baranom“ patrí so 71 bodmi priebežná 5. priečka.
Nitrania mali vydarený štart, keď už po 57 sekundách skóroval Robby Jackson. Domáci pôsobili uvoľnenejším dojmom a dvakrát ich pri úniku podržal istý brankár Jasper Patrikainen. Dva góly z hokejok Miloša Bubelu a Josha Passolta v prostrednej časti naznačili, že „corgoni“ si duel postrážia, čo sa aj potvrdilo. Banskobystričania síce v 55. minúte zásluhou Cartera Turnbulla znížili, s duelom však už nič nespravili.
Tipsport liga - 43. kolo:
HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 1. Jackson (Lawrence, Graham), 33. Bubela (Hrnka, Kalman), 38. Passolt (Paulovič, Osburn) - 55. Turnbull (Lucas, Myklucha). Rozhodcovia: Jobbágy, Crman – Hercog, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2754 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Lawrence, Chrenko, Jackson – Molnár, Čederle, Lacka – Hrnka, Bubela, Kováč - Csányi
B. Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, Meszáros, Čunderlík – R. Faith, Myklucha, Turnbull – Kabáč, M. Valach, Kukuča – Matoušek, Gron, Jasenec – Tomka, Ondrušek, Sedliačik
