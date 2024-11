Hokejisti Košíc zdolali Poprad v 16. kole

Na snímke šarvátka počas zápasu 16. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 1. novembra 2024 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Na snímke sprava Brett Pollock (Košice) a Samuel Fereta (Poprad) počas zápasu 16. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 1. novembra 2024 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

HC Košice - HK Poprad 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



Góly: 36. Lamper (Gildon, Chovan), 45. Martel (Mikúš, Deyl), 47. Mikúš (Pollock, Gildon) - 18. Calof (Cracknell, Turan), 26. Cracknell (Giľák). Rozhodovali: Štefik, Kocúr - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 6:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3692 divákov.



Košice: Riečický - Parlett, Gildon, Teves, Deyl, Ferenc, Šedivý - Mikúš, Chovan, Martel - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Bartánus, Krivošík, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň



Poprad: Vay - Thomas, Kotvan, Romančík, Bourque, Turan, Fereta, Ligas - Calof, Cracknell, Nauš - Murphy, Suchý, Centazzo - Giľák, Šiška, Murin - Mlynarovič, Török, Paločko

Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 16. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 1. novembra 2024 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Košice 1. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 16. kola Tipos extraligy nad Popradom 3:2, keď v druhej polovici stretnutia otočili z 0:2. Upevnili si tak druhú priečku v tabuľke, hostia zostali na siedmom mieste.Popradčania si v prvej tretine zahrali dve presilovky, ale neboli počas nich nebezpeční. Prvý gól však strelili oni, keď v 18. minúte našiel Cracknell pred bránkou Calofa. V 26. minúte sa presadil aj Cracknell a vzápätí mohli ísť do trojgólového vedenia, no nevyužili ani tretiu presilovku a potom trestuhodne ani hru 5 proti 3. Následne im domáci ukázali ako sa to robí, keď v početnej výhode o dvoch hráčov znížil Lamper. Košičania sa chytili, v 45. minúte vyrovnal Martel a krátko na to využil ďalšiu presilovku Mikúš. Poprad v závere odvolal brankára, no vyrovnať už nedokázal.