Hokejisti Košíc zdolali Slovan 3:1 v šlágri 44. kola
Hostia mali ideálny vstup do zápasu, keď Pecararo skóroval už z prvej strely na košickú bránku a v 3. minúte otvoril skóre - 0:1.
Autor TASR,aktualizované
Košice 1. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v šlágri 44. kola Tipsport ligy nad HC Slovan Bratislava 3:1. Bol to pre nich piaty triumf po sebe, ktorým si upevnili priebežné tretie miesto. Slovan je naďalej líder tabuľky, no v uplynulých dvoch zápasoch nebodoval, keď pred duelom v Košiciach prehral aj v Michalovciach (1:6).
Hostia mali ideálny vstup do zápasu, keď Pecararo skóroval už z prvej strely na košickú bránku a v 3. minúte otvoril skóre - 0:1. Prvá tretina ponúkla zaujímavé dianie a viacero šancí na oboch stranách, no búrlivá kulisa v nej ďalší gól nevidela. Dôležitý moment priniesla 22. minúta. Počas nej dostali menšie tresty Slovanisti Bačik s Bakošom a domáci dokonale využili presilovku. Najskôr sa spred bránkoviska presadil Petráš a onedlho Janusa prekonal aj Lamper - 2:1. Aj v ďalšom priebehu sa diváci mali na čo pozerať, oba tímy mali viacero sľubných šancí, no Riečický aj Janus podržali svoje tímy. Hostia sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Lamper pridal tretí gól Košíc - 3:1.
Tipsport liga, 44. kolo
HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Petráš (Jellúš, Rosandič), 23. Lamper (Plochotnik, Bučko), 58. Lamper - 3. Pecararo (Elson, Zeleňák). Rozhodcovia: Štefik, Hronský - Hajnik, Stanzel, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6455 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Varga, Kvietok - Zuščák
Slovan Bratislava: Janus - Královič, Bačik, Acolatse, Zeleňák, O´Connor, Maier, Fabuš - Takáč, Marcinko, Varga - Bakoš, Peterek, Bondra - Dmowski, Elson, Pecararo - Petriska, Solenský, Šimun
hlasy (zdroj: TASR):
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Nemali sme taký začiatok, aký sme chceli. V úvode som mal pocit, že sme boli až príliš motivovaní. Ukázali sme priveľkú aktivitu pri forčekingu, súper sa dostal za našu obranu a strelil gól. Pecararo mal krátko na to aj ďalšiu veľkú šancu. Potom sme sa upokojili a hrali sme disciplinovane. Odohrali sme veľmi dobrý zápas v defenzíve. Myslím si, že proti nám stál ofenzívne najlepší tím v lige, ktorý má veľa ofenzívnych zbraní. Vedeli sme, že naša obrana musí byť majstrovské dielo. Naša presilovka bola kľúčový bod zápasu. Dnes si naši hráči zaslúžia veľké uznanie za obetavú hru, blokovanie striel a pozornosť, ktorú venovali každému detailu. Bola to skvelá práca všetkých hráčov. Vďaka tomu sme získali veľké tri body proti jednému z top tímov ligy.“
Šimon Petráš, útočník HC Košice: „Hrali sme štruktúrovane a zodpovedne. Ako jeden tím. Síce sme rýchlo dostali gól, no neklesli sme na duchu a pomohli nám aj diváci. Som rád, že sme to otočili a zvíťazili. Päť víťazstiev po sebe nás teší, no nepozeráme sa na to. Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť a keď nám body pribúdajú, je to iba dobre. Držíme sa v horných priečkach a to je pre nás zároveň motivácia do ďalšej práce.“
Michal Dostál, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Bol to dobrý boj. Od úvodu to bol súboj obrán. My sme v úvode skórovali, no v druhej tretine prišiel moment, ktorý sme chceli zvládnuť lepšie. Vedeli sme, že sila Košíc je aj v presilovkách. Strelili v nich dva góly a to bol asi rozhodujúci moment. Hľadali sme cestu, ako sa vrátiť do zápasu, no nenašli sme ju.“
Tomáš Marcinko, útočník, kapitán HC Slovan Bratislava: „Náš výkon bol výrazne lepší oproti piatkovému v Michalovciach. Videli sme, že ak do toho dáme všetko, tak máme šancu zvíťaziť. Dnes sa nám to nepodarilo, no myslím si, že sme urobili všetko pre to, aby sme vyhrali. Vždy je to tak, že jeden vyhrá a druhý prehrá. Dnes sme to boli my. Po dvoch inkasovaných góloch sme mali dosť času, aby sme s výsledkom niečo urobili. Aj do záverečných minút sme išli s tým, že chceme vyrovnať, no nevyšlo to.“
