Hokejisti Košíc zvíťazili na ľade Humenného

HC 19 Humenné - HC Košice 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Góly: 14. T. Faith (Linet), 48. Vaško (Glazkov, Krajňák) - 3. Jokeľ (Havrila, Šedivý), 26. Breton (Havrila), 30. Pollock (Ferenc), 44. Jääskeläinen (Fejes, Berger), 44. Jääskeläinen (Fejes, Berger), 59. Šedivý (Olsson). Rozhodovali: Moller, Crman - M. Orolin, Šoltés, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3150 divákov.



Humenné: Galimov - Novický, Glazkov, Sergijenko, Meliško, Djakov, Novota, Fereta - Šoltés, Kuru, Lapšanský - Handlovský, Linet, T. Faith - Vaško, Krajňák, Borov - Ragan, Lačný, Thomka



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Deyl, Mihalik - Pollock, Berger, Fejes - Jääskeläinen, Chovan, Lunter - Bačo, Šimun, Rogoň - Jadrný, Havrila, Jokeľ

HC MIKRON Nové Zámky – HK Dukla Trenčín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 45. Lee - 9. Petráš (Pietroniro, Immo), 22. Conway, 37. Charbonneau (D. Hudec, Giľák), 41. Immo (Baláž, Ahl). Rozhodovali: Baluška, Goga - Kacej, Frimmel, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1893 divákov



Nové Zámky: Kantor – Lee, Roman, Chatrnúch, Mamčics, Novajovský, Ružek, Mészáros – Michnáč, Roy, Johnson - J. Mikúš, Prokeš, T. Mikúš - Števuliak, Ondrušek, Stupka - Kováč, Barto, Šišovský



Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Nemčík, Petrovický Starosta, Hlaváč, Ekberg, Škvarek, M. Hudec – Immo, Baláž, Ahl - Charbonneau, Conway, D. Hudec - Petráš, Vaňo, Sloboda - Giľák, Sojčík, Krajčovič

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)



Góly: 7. Merežko (Nellis, Archambault), 17. Myklucha (Vandas, Valach), 25. Björkung (Džugan, Myklucha), 38. Drábek (Bortňák, Hamráček), 43. Nellis (Björkung, Archambault), 48. Merežko (Bakoš), 54. Burgess (Majdan, Nellis) - 18. Daugavinš (Santos), 22. Zabusovs (Heard), 30. Buc (Bindulis, Santos), 34. Valach (Suja). Rozhodovali: Korba, J. Konc ml. - Stanzel, Valo, vylúčení: 7:13 na 2 min., navyše Melicherčík (Sp.) DKZ za nešp. správanie, M. Valach 10 min. OT za nešp. správanie, Acolatse a Kabáč (všetci Mich.) obaja DKZ za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4300 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, J. Valach, Žiak, Björkung, Romaňák - Archambault, Nellis, Bakoš - Burgess, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Drábek, Bortňák, Hamráček - Vaverčák, Zöld



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Bindulis, Jasečko, Cibák, Stripai, Acolatse - Daugavinš, Buc, Santos - Puliš, Heard, Zabusovs - M. Valach, Suja, Bjalončík - Vašaš, Solenský, Kabáč - Varga

HKM Zvolen – HK Poprad 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 44. M. Hults (Zuzin, R. Bondra) - 10. Dmowski (Peresunko, Kotvan), 19. Calof (Urbánek, Brincko), 24. Coulter (Dmowski, Betker), 60. Dmowski (Coulter, Calof). Rozhodovali: M. Novák, Fridrich – Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2086 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Hain, Sládok, Harborák – Mucha, M. Hults, R. Bondra – Marcinek, Šiška, Zuzin – Kolenič. Langkow, M. Hecl – Csányi, V. Fekiač



Poprad: Vay – O. Turan, McFadden, Brincko, Kotvan, D. Brejčák, Betker – Svitana, Urbánek, Calof – Kukuča, Coulter, Dmowski –– Peresunko, Matej Paločko, Melcher – Česánek, M. Halama, Przygodzki



HC Slovan Bratislava - HK Nitra 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 16. Lukošik (Preisinger), 56. Findlay (Ahnelöv, Ranford). Rozhodovali: Štefik, Orolin - Jurčiak, Jedlička, vylúčení: 12:11 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 5706 divákov



Slovan: Godla – Korenčík, Ahnelöv, Romančík, Golian, Maier, Sersen, Jasenec, Gachulinec – Pecararo, Findlay, Ranford - Takáč, Poirier, Fominych - Žitný, Šille, Török - Masnica, Preisinger, Lukošik



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, Valent, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Ridzoň, Bača - Harper, Gill, Bajtek - Bubela, Gates, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Pobežal, Slovák, Hrnka

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC ‘05 Banská Bystrica 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)



Góly: 9. A. Nauš (Lahtinen, Egle), 37. Vasiljev (Egle), 40. Žilka (Mezovský, Uhrík), 59. Quince (Uhrík), 60. Avcin (Mezovský) - 51. Bačík, 55. Hora (Vela). Rozhodovali: Jobbágy, Výleta - Pribula, Vyšný, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Šenkeřík (B. Bystr.) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1, 1369 divákov.



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Pivcakin, Mezovský, Vasiljev, Žilka, F. Fekiač, Lalík, Hraško - Réway, Quince, Avcin - Lahtinen, Egle, A. Nauš - Kriška, Uhrík, Vojtech - Sukeľ, Vankúš, Tkáč - Valigura



Banská Bystrica: Krošelj - Šenkeřík, Bačik, D. Stránský, Hora, Luža, Ďatelinka - Turnbull, Vela, Wilkins - Výhonský, Faith, Živický - Macek, Petriska, Gašpar - Štrauch, A. Stránský, Sedliačik

Humenné 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili vo štvrtkovom zápase 30. kola Tipos extraligy na ľade HC 19 Humenné 5:2. Ukončili tým svoju osemzápasovú sériu prehier a triumfovali prvýkrát od 26. novembra. V tabuľke si upevnili priebežné tretie miesto. Nováčik z Humenného je naďalej na poslednej 12. priečke tabuľky.Hostia išli do vedenia už v 3. minúte, keď sa v druhom zápase po sebe gólovo presadil Jokeľ. Domáci odpovedali v 14. minúte po tom, čo si 17-ročný útočník Tobias Faith pripísal premiérový extraligový gól vo svojom druhom zápase v súťaži. Hostia spravili rozhodujúci krok k víťazstvu v druhej tretine. V nej skórovali legionári Breton a Pollock, ku ktorým sa v záverečnej časti pridal Jääskeläinen. Domáci sa za stavu 1:4 vrátili do zápasu gólom Vaška, no vyrovnať už nedokázali. Na konečných 2:5 upravil Šedivý, keď skóroval počas hry domácich bez brankára.Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 30. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 4:1. Hostia tak zvládli priamy súboj o deviate miesto, ich súperovi patrí desiata pozícia.Trenčania dokázali efektívne využívať presilovky, keď potrestali dve z troch dvojminútových vylúčení na strane Novozámčanov. Víťazný gól vsietil v úvode prostredného dejstva Scott Conway, jediný presný zásah súpera prišiel až za stavu 0:4 – Mike Lee skóroval v presilovke o dvoch hráčov.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v pätnástom domácom zápase za sebou, čím vyrovnali rekord najvyššej slovenskej súťaže. V šlágri 30. kola zdolali HK Dukla Ingema Michalovce 7:4 a na čele tabuľky majú pred súperom už päťbodový náskok.Spišiakom sa druhýkrát po sebe podarilo vypredať domácu arénu, na šláger 30. kola prišlo 4300 divákov. V zostave hostí chýbal najproduktívnejší hráč a najlepší strelec tímu Chase Pearson. Od úvodu sa hral zaujímavý hokej, ktorému vo výbornej atmosfére nechýbali ani góly. Domáci viedli po 1. tretine 2:1, hostia v druhej časti otočili na 2:3, ale pred treťou časťou bol stav nerozhodný 4:4. V záverečnej 20-minútovke naklonil skóre na stranu domácich Nellis, keď v presilovke potrestal vylúčenie Daugavinša. Gólovú poistku pridal druhým gólom v zápase obranca Merežko a keď Burgess v 54. minúte upravil na 7:4, bolo o víťazovi rozhodnuté. Záver zápasu ešte spestrilo viacero potýčok.Hokejisti HKM Zvolen prehrali vo štvrtkovom 30. kole Tipos extraligy s HK Poprad 1:4 a pod taktovkou dočasného trénera Norberta Javorčíka prvýkrát po troch dueloch nebodovali. Naopak hostia bodovali štvrtýkrát za sebou a pripísali si deviatu výhru z uplynulých jedenástich duelov, vďaka čomu sa dostali na štvrté miesto v tabuľke.Domáci nastúpili bez zraneného kapitána Viedenského a k tomu na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy pre zdravotné problémy Kašlík, hoci sa na rozcvičke zúčastnil. Poprad sa v prvej tretine ujal vedenia v presilovke, keď z kruhu namieril presne Dmowski a minútu pred prestávkou tečom zvýšil na 2:0 Calof. Podtatranci mali lepší nástup aj do stredného dejstva, keď z nenápadnej akcie z kruhu švihom pridal tretí gól Coulter. Domáci znížili v tretej tretine v presilovke z kruhu Mitchom Hultsom. V závere hrali v šestici bez brankára, dráma sa však napokon nekonala, lebo Dmowski poistil výhru hostí.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom zápase 30. kola Tipos extraligy nad Nitrou 2:0. Po nepriaznivom období tak vyhrali druhýkrát za sebou a v tabuľke poskočili na desiate miesto. Nitre patrí siedma priečka pred Liptovským Mikulášom, ktorý sa dotiahol na rozdiel dvoch bodov.Slovan sa ujal vedenia v 16. minúte, keď v oslabení skóroval Adam Lukošik. Záver duelu poznačilo mnoho trestov i pästný súboj Samuela Takáča a Marka Stachu. "Belasí" z toho ťažili presilovkou o dvoch hráčov, v ktorej zariadil poistku na 2:0 Brett Findlay. Jeho tím tak zaznamenal druhý triumf v uplynulých šiestich stretnutiach i pod vedením trénera Petra Oremusa. Nový kouč prišiel do klubu 18. decembra a nahradil Čecha Vladimíra Růžičku.Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili vo štvrtkovom zápase 30. kola Tipos extraligy nad HC ‘05 Banská Bystrica 5:2. Po dvoch prehrách zabodovali naplno a priebežne sú na 8. priečke. Svojmu súperovi tým ukončili osemzápasovú víťaznú sériu.V zostave Liptákov sa prvýkrát od návratu z Humenného objavil odchovanec Martin Kriška, debut v ich drese absolvoval aj ruský obranca Nikita Pivcakin. Premiéru v slovenskej extralige absolvoval 17-ročný útočník Banskej Bystrice Michal Sedliačik.Domáci sa ujali vedenia v 9. minúte gólom Nauša, ktorého v závere prvej časti pri mantineli atakoval obranca Šenkeřík a dostal trest do konca zápasu. Liptáci sa prezentovali dôslednou defenzívou a dôležitý krok za víťazstvom spravili v druhej tretine. Gólmi obrancov Vasiljeva a Žilku odskočili súperovi na 3:0. Bačík a Hora síce v tretej časti znížili na 3:2, no hostia už nedokázali vyrovnať ani počas hry bez brankára. Počas nej Quince a Avcin spečatili na konečných 5:2 pre domácich.