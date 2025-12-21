< sekcia Šport
Hokejisti Košíc zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 4:3
Od úvodu sa hralo ofenzívne a po viacerých šanciach na oboch stranách otvorili skóre Liptáci.
Autor TASR,aktualizované
Košice 21. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy. Víťazný gól strelil 11 sekúnd pred koncom zápasu Patrik Lamper. Košičania si upevnili priebežné 4. miesto, Liptáci sú po tretej prehre po sebe na 7. mieste tabuľky.
Od úvodu sa hralo ofenzívne a po viacerých šanciach na oboch stranách otvorili skóre Liptáci. Na Bíleho prvý gól v sezóne odpovedali Petráš s Mikúšom, no Fekiač zariadil stav 2:2 po 1. tretine. V druhej si tímy dávali väčší pozor na defenzívu, no v 36. minúte v nej domáci spravili chybu a Vankúš vrátil hosťom náskok - 2:3. O dve minúty však bol stav opäť nerozhodný, keďže Lebedeff vyrazil puk iba pred seba a Kvietok upravil na 3:3. Dôležitý moment priniesla 58. minúta, v ktorej Jendroľ fauloval Bartoša a dostal vyšší trest. V presilovke rozhodol Lamper, keď usmernil strelu Bučka.
hlasy /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Neoplývali sme veľkým množstvom energie, strácali sme zbytočné puky. Mikuláš hral veľmi dobre ofenzívne, sú nebezpeční. Nám sa podarilo eliminovať ich útočnú silu. Niektorí naši hráči museli hrať s tabletkami proti bolesti. Som vďačný za zisk troch bodov za týchto nepríjemných okolností. Musím pochváliť našu štvrtú formáciu s mladíkmi, ktorí odvádzajú skvelú prácu. Dnes to bolo víťazstvo charakteru.“
Patrik Lamper, útočník, strelec víťazného gólu: „Našťastie sa nám to podarilo zlomiť a zvládli sme to za tri body. Bol to náročný zápas. Vedeli sme, že to nebude nič jednoduché. Mikuláš hral dobre, preto sme radi, že sme to zvládli.“
Aleš Totter, tréner HK 32 Liptovský Mikuláš: „Je to pre nás krutá prehra. Niekedy je však prehra to najlepšie, čo sa môže stať. Teraz sa ukáže, akí sme silní ako organizácia. Chceli sme, samozrejme, získať v Košiciach nejaké body. Počas hry piatich proti piatim sme boli domácim vyrovnaným súperom. Vrátili sme sa k našej identite, ktorú sme v predošlých dvoch zápasoch nemali. Žiaľ, prehrali sme v súbojoch špeciálnych formácií a neboli sme disciplinovaní.“
Tipsport liga, 31. kolo
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Petráš (Rosandič, Krivošík), 17. Mikúš (Petráš, Krivošík), 38. Kvietok (Bučko, Tariška), 60. Lamper (Bučko, Šedivý) - 7. Bíly (Robertson, Kriška), 20. Fekiač (Flood, Sukeľ), 36. Vankúš. Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. - Staššák, D. Konc ml., vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Jendroľ (L. Mik.) 5 min. + DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2936 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Tariška, Varga, Kvietok
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Bíly, Flood, Fekiač, Lalík, Jendroľ - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Sukeľ, Uhrík, Ferkodič - Nespala, Vankúš, Šandor - Podolinský, Kriška, Kuba
