Hokejisti Košíc zvíťazili nad Nitrou

HC Košice - HK Nitra 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)



Góly: 25. Snuggerud (Slovák, Paršin), 26. Pereskokov (McPherson), 52. Ihnačák (Pereskokov) - 33. Raskob (Tvrdoň), 56. Krivošík (Buček, Nemec)). Rozhodovali: Smrek, Snášel - Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Novota, Deyl, Jacko - Paršin, Slovák, Bartánus - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - McPherson, Ihnačák, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Milý



Nitra: O´Connor - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš, Rais - Buček, Buncis, Krivošík - Holešinský, Rockwood, Varga - Tvrdoň, Bajtek, Hrnka - Molnár, Sýkora, Pupák

HC ´05 Banská Bystrica - HC 21 Grotto Prešov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 18. Fossier (Michaud, Björkung), 33. Michaud (Fossier, Cardwell), 59. Šoltés (Urbánek). Rozhodovali: D. Konc st., Jobbágy - D. Konc ml., Janiga, vylúčení: 5:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1205 divákov.



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin – Urbánek, Berger, Šoltés – Michaud, Bubela, Melcher – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Lamper, Paukovček, Gabor



Prešov: Bespalov – Turan, Glazkov, F. Fekiač, Rajnoha, Růžička, Jendroľ, Bakala – Michnáč, Čacho, Welychka – Nauš, Vas, Lyalka – Pulščák, Valent, Sýkora – Zagrapan, V. Fekiač, Šimun

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 34. Elo (Salija), rozhodujúci sam. nájazd Handlovský - 45. Petráš. Rozhodovali: Fridrich, Hronský - M. Orolín, Stanzel, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 550 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Cebák, Varttinen, Kurali, Salija, Mezovský, Pavúk – Kriška, Hovorka, Šiksatdarov - Handlovský, Elo, Matúš Paločko - Haluška, Uhrík, Michalík - Obdržálek, Babka, Ďurina - Dunčko



Poprad: Todykov – Drgoň, Brejčák, Rymsha, Tam, Hudec, Ulrych, Demo – Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Ully, Arniel, Livingston – Petráš, Matej Paločko, Vandas – Stanček, Kundrik, Valigura - Mešár

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 17. Galamboš - 27. Mahbod (Berisha), roz. nájazd Berisha. Rozhodovali: Stano, Novák - Junek, Hajnik, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 686 divákov.



Michalovce: Williams – Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Luža – Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda – Faith, Galamboš, Keränen - Kukuča, Buc, Suja – Galbavý, Gajdoš, Przygodzki - Stripaj



Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, Martin Chovan, Žiak, Martiška, Starosta, Nemčík - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, Valach, Duda - Hudec, Sojčík, Honzek - Krajčovič, Rehuš, Švec - Gaťár

Košice 1. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v dohrávke 34. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 3:2.Košický klub krátko pred zápasom oznámil angažovanie hlavného trénera Dana Cemana, ktorý nahradil Kalleho Kaskinena. Nový kormidelník sledoval zápas z tribúny, premiéru v novom pôsobisku by mal absolvovať v stredajšom domácom zápase proti Slovanu Bratislava.Od úvodu sa hral rýchly hokej a nebola núdza o ofenzívne akcie. Tímy sa viackrát dostali pred brankára súpera, no v prvej tretine viackrát zlyhali v zakončení. Najväčšiu šancu prvej tretiny mal domáci útočník Pereskokov, ktorý sa dostal do úniku, ale brankára O´Connora neprekonal.Do druhej tretiny vstúpili lepšie Košičania, ktorí zlepšili pohyb a dostali sa aj do gólového vedenia. V ofenzívnej akcii Slovák uvoľnil obrancu Snuggeruda, ktorý prekonal O´Connora - 1:0. Uplynula iba minúta, keď hostia nezvládli situáciu po akcii Košičanov, do šance sa dostal Pereskokov a videorozhodca neskôr potvrdil, že puk dopravil za bránkovú čiaru - 2:0. Domáci boli herne na koni, kontrolovali hru a snažili sa držať hru ďaleko od brankára Košarišťana. Počas hry štyroch proti štyrom v 33. minúte najskôr domáci Šedivý nevyužil nádejnú príležitosť domácich, ktorým ušiel obranca Nitry Raskob a upravil na 2:1.Tretia tretina bola o snahe hostí vyrovnať a z toho vyplynuli šance na oboch stranách. Košické prečíslenie dvoch proti jednému zakončil Bartánus, ale O´Connor si poradil. V 50. minúte sa z druhej vlny dostal do šance obranca hostí Švarný, ale Košarišťan zmaril jeho strelu. V 52. minúte si hostia nerozobrali hráčov v obrannom pásme, Pereskokov sa po vlastnej šanci dostal znovu k puku a po jeho asistencii Ihnačák upravil na 3:1. Hráči Nitry sa počas presilovky v 56. minúte usadili v pásme a Košarišťana prekonal Krivošík. Po jeho zásahu sa pokračovalo v hre, no následný videozáznam potvrdil, že strela nitrianskeho útočníka sa odrazila od vnútornej žŕdky - 3:2. Hostia sa v záverečnej minúte dostali k hre bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.Hokejisti Banskej BYstrice zvíťazili v utorkovom domácom zápase 34. kola Tipos extraligy nad Prešovom 3:0.Pred začiatkom duelu dostal kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka dres s číslom 900, ktorý symbolizuje počet jeho štartov v extralige. Úvod bol opatrný, nebezpečné parametre mala až strela hosťujúceho Nauša z medzikružia. Domáci predviedli peknú akciu v desiatej minúte, na jej začiatku bol spomínaný Ďatelinka, prihral na pravú stranu rýchlemu Melcherovi, ktorý našiel pred bránkou Paukovčeka, no ten pohorel pred Bespalovom. O pár sekúnd to Nauš skúšal spoza hráča, Weninger bol pripravený. Z dobrej pozície na opačnej strane mieril tesne nad bránku Tamáši. Nepresadil sa ani úplne voľný prešovský útočník Vas z dvoch metrov a v presilovke dvakrát Nauš. A tak prišiel trest. Bystričania Michaud s Fossierom si veľmi dobre rozumeli a hoci v prvej príležitosti pred bránkou nesupeli, v druhej už áno, pretože Michaud sa z medzikružia v osemnástej minúte neulakomil na strelu, prihral na ľavú stranu Fossierovi a ten poslal puk do odkrytej svätyne Bespalova – 1:0.Hneď v dvadsiatej sekunde druhej tretiny Berger zakončoval spomedzi kruhov presne k žrdi, gólman hostí musel ukázať svoju pozornosť. Potom mal aj šťastie, pretože po strele Bubelu, taktiež spomedzi kruhov, sa puk obtrel o hornú žŕdku. Prešovčania nevyužili ani druhú presilovku, v nej hrozil dvakrát z pravého kruhu Turan. Domácim sa naskytlo prečíslenie dvoch na jedného, Gabor hľadal pred bránkou Paukovčeka, ale ani on sa nepresadil. V druhej polovici zápasu ešte Björkung z medzikružia zamestnal Bespalova, ktorý s problémami zasahoval. V tretej presilovke hostí v rade zaujal prienik ukrajinského útočníka Lyalku a následná šanca Zagrapana, ale Weninger podržal svoj tím skvelými zákrokmi, puk nepreťal čiaru, hoci sa už títo hokejisti radovali.V tretej tretine začali byť aktívni hráči z východu republiky, no pribrzdil ich gól Banskej Bystrice po 146 sekundách. Michaud z pravého kruhu prestrelil ruského gólmana a zvýšil na 2:0. Následne v oslabení prenikol pred bránku na druhej strane Sýkora, neuspel a bol faulovaný. V hre štyroch proti štyrom mal veľkú príležitosť center ´baranov´ Berger, zblízka sa voľný nepresadil. Domáci neskôr v početnej výhode nehrozili a podobnú príležitosť po jej skončení dostal aj Prešov, ale mohol inkasovať, ak by únik pretavil do gólovej podoby Michaud. Bespalov odolal už pri rovnovážnom stave na ľade aj delovkám Urbánka, Bergera a Björkunga. V závere sa porúčal z bránky, jeho tím hral v šestici, ale od modrej poslal puk medzi opustené žrde Šoltés a spečatil tak prvú výhru v sezóne nad týmto súperom na 3:0.Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš si v Tipos extralige pripísali tretie víťazstvo v sérii, v utorkovom zápase zápase 47. kola Tipos extraligy zdolali doma HK Poprad 2:1 po nájazdoch. V tabuľke zostávajú na poslednom mieste.Liptáci sa v snahe o účasť vo vyraďovacej časti chytajú slamky a nezastavil ich ani podtatranský rival, ktorý bojuje o 6. priečku a priamu miestenku do štvrťfinále play off. V opatrnom stretnutí hrali v úvode aktívnejšie Liptáci. Pokus Cibáka však v 18. minúte zneškodnil brankár Todykov a v prvej tretine tak gól nepadol.V druhej tretine nevyužil prečíslenie Handlovský a presne v polovici duelu sa nepresadil po individuálnej akcii ani Šiksatdarov. Skóre duelu tak otvoril až v 34. minúte Elo, ktorý dorazil do siete pokus Saliju.Popradčanom k vyrovnaniu pomohlo šťastie. V 45. minúte brankár Kozel vyrazil puk nešťastne priamo do Cebáka a ten skončil za čiarou. V posledných sekundách predĺženia mohol Vandas rozhodnúť o triumfe Popradu, no sám pred brankárom súpera neuspel. Rozhodnúť tak museli nájazdy a v nich rozhodol domáci Handlovský.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce prehrali v utorok v domácom dueli 35. kola Tipos extraligy s Duklou Trenčín 1:2 po nájazdoch.Trenčania mali za sebou dve prehry a v boji o výhodnejšiu pozíciu vo vyraďovacej časti potrebovali zabodovať. Domáci Michalovčania si na 4. mieste tabuľky držali bezpečný odstup pred prenasledovateľmi, no doma nechceli pustiť kožu lacno. Úvodný gól duelu Trenčania Zemplínčanom doslova darovali, po ich chybe sa v 17. min Galamboš rútil sám na brankára Bownsa a bekhendový blafák premenil."Žlto-červených" vrátila do hry o víťazstvo presilovka. Mahbod v nej skóroval v 27. min. Keďže už v ďalšom priebehu góly nepadli, rozhodnutie museli priniesť samostatné nájazdy. Víťazstvo v nich zariadil Trenčanom v šiestej sérii Berisha.