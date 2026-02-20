< sekcia Šport
Liptáci deklasovali Prešov, Nitra vyhrala nad Košicami
Pre Košičanov to bola tretia prehra z predošlých štyroch zápasov.
Autor TASR,aktualizované
Liptovský Mikuláš 20. februára (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v 49. kole Tipsport ligy nad HC Prešov 6:0. V tabuľke si upevnili ôsme miesto, nováčik je posledný bez šance vyhnúť sa baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži.
Liptákom vyšiel úvod zápasu a v 9. minúte viedli 2:0, keď sa v priebehu 80 sekúnd strelecky presadili Farren a Podolinský. Na začiatku druhej tretiny zvýšil Tritt a ďalší úder zasadil hosťom Sukeľ. V záverečnom dejstve spečatili jasný triumf favorita Ferkodič a Farren.
Hokejisti Vlci Žilina zvíťazili v 49. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 5:1. Pre hostí to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, domáci naopak neuspeli v siedmom z ôsmich duelov v sérii. Trenčín zostáva v tabuľke na 11. pozícii, ktorá znamená baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Žilina si poistila priebežné štvrté miesto.
Žilinčania odskočili svojmu súperovi za necelé dve minúty už v prvej tretine, keď sa presadili Tkáč a Walega. V druhej 20-minútovke zvýšil náskok hostí Vašaš. Poistku v tretej časti zaznamenali Korenčik s Koyšom.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 49. kole Tipsport liga doma nad tímom MONACObet Banská Bystrica 6:3. Pre domácich to bolo tretie víťazstvo za sebou, ktorým potvrdili tretie miesto v tabuľke. Hostia zostávajú na piatej pozícii.
Domáci viedli 1:0 a keď v 25. minúte skóroval aj Dmowski, tak aj 2:1, ale v priebehu necelej minúty poslali hostí do vedenia Myklucha a Kukuča. Slovan však úradoval v tretej tretine, o pokračovanie víťaznej série sa postarali postupne Dmowski, Varga, Pecararo a O'Connor.
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 49. kole Tipsport ligy nad HKM Zvolen 4:3. V tabuľke sú na 10. mieste o skóre za svojím piatkovým súperom, ktorý na Zemplíne utrpel štvrtú prehru za sebou.
Zvolen sa v 2. minúte ujal vedenia zásluhou Kudrnu, no Michalovce bleskovo odpovedali, keď už o sedem sekúnd neskôr vyrovnal Varga. Zvolenčania však odchádzali do kabín s jednogólovým náskokom po strele Valacha od modrej čiary. V druhej tretine domáci otočili skóre po presných zásahoch Martela a Virtanena, Zvolen však vyrovnal gólom Durandeaua do šatne. O všetkom rozhodla 50. minúta, v ktorej Safaralejev využil presilovku 5:3.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves prehrali v 49. kole Tipsport ligy s HK Poprad 3:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre „kamzíkov"rozhodol svojím druhým gólom v zápase Andrew Calof. Poprad je v tabuľke šiesty o štyri body pred svojím piatkovým súperom.
Spišiaci otvorili skóre v 2. minúte, keď nahodený puk Karaffu zo stredného pásma prekvapil brankára Parksa. V ôsmej minúte zvýšil Džugan. V 27. minúte strelili Popradčania kontaktný gól, keď Urbánek potrestal vylúčenie Romaňáka. O 56 sekúnd bolo vyrovnané po strele Calofa. V 31. minúte domáci opäť viedli, keď Parksa prekonal Savoie. Majdan však v tretej tretine vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do predĺženia, ktoré rozhodol Calof.
Tipsport liga - 49. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Góly: 8. Farren (Tritt, Jendroľ), 9. Podolinský (Fekiač), 22. Tritt (Vojtech, Farren), 34. Sukeľ (Flood), 49. Ferkodič (Flood), 57. Farren (Šandor, Robertson). Rozhodovali: Goga, Výleta – Vystavil, Staššák, vylúčení: 0:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 765 divákov
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Jendroľ, Flood, Bily, Fekiač, Lalík – Podolinský, X. Cormier, Sukeľ – Vojtech, Tritt, Farren – Ferkodič, Uhrík, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala
Prešov: Vyletelka – Kadyrov, Nátny, Chatrnúch, Brejčák, Suja, Macejko – Indrašis, Berlev, Avcin – Valigura, Frič, Hamráček – Chalupa, Bortňák, T. Cormier – Blaško, Maruna, Feranec
Hokejisti Vlci Žilina zvíťazili v 49. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 5:1. Pre hostí to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, domáci naopak neuspeli v siedmom z ôsmich duelov v sérii. Trenčín zostáva v tabuľke na 11. pozícii, ktorá znamená baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Žilina si poistila priebežné štvrté miesto.
Žilinčania odskočili svojmu súperovi za necelé dve minúty už v prvej tretine, keď sa presadili Tkáč a Walega. V druhej 20-minútovke zvýšil náskok hostí Vašaš. Poistku v tretej časti zaznamenali Korenčik s Koyšom.
Tipsport liga - 49. kolo:
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Góly: 53. Bellerive (Ullman, Descheneau) – 13. Tkáč (Gachulinec), 14. Walega (Ranford, Chicoine), 35. Vašaš (Galamboš, Koyš), 44. Korenčik (Tkáč, Galamboš), 48. Koyš (Galamboš). Rozhodcovia: Crman, Klejna - Šramaty, Kacej, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
Trenčín: Junca – Mikuš, Goljer, Hatala, Ullman, Hlaváč, Drgoň, Starosta – Bellerive, Varone, Bezúch – Safin, Bubela, Descheneau – Krajčovič, Lapšanský, Krajč – Hudec, Švec, Kalis
Žilina: LaCouvee – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Bartovič – Ranford, Korczak, Baláž – Tkáč, Walega, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš – Mucha, Dej, Juščák
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 49. kole Tipsport liga doma nad tímom MONACObet Banská Bystrica 6:3. Pre domácich to bolo tretie víťazstvo za sebou, ktorým potvrdili tretie miesto v tabuľke. Hostia zostávajú na piatej pozícii.
Domáci viedli 1:0 a keď v 25. minúte skóroval aj Dmowski, tak aj 2:1, ale v priebehu necelej minúty poslali hostí do vedenia Myklucha a Kukuča. Slovan však úradoval v tretej tretine, o pokračovanie víťaznej série sa postarali postupne Dmowski, Varga, Pecararo a O'Connor.
Tipsport liga - 49. kolo:
HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)
Góly: 1. Pecararo (Dmowski), 25. Dmowski (Pecararo, Bondra), 43. Dmowski (Pecararo), 45. Varga, 57. Pecararo (Jendek, Janus), 60. O'Connor – 24. Ondrušek (Tomka), 26. Myklucha (Faith, Lucas), 27. Kukuča (Šoltés, Dunkley). Rozhodcovia: Stano, Konc ml. - Bezák, Tichý, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 4595 divákov.
Slovan: Janus – Turan, Zeleňák, Královič, Bačik, O'Connor, Maier, Acolatse – Bakoš, Marcinko, Varga – Pecararo, Elson, Dmowski – Bondra, Peterek, Nijhoff – Petriska, Jendek, Hasaj
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Stránský, Žabka, Česánek, Michalčin, Laurenčík, Buc – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Dunkley, Šoltés – Valach, Jasenec, Kabáč – Tomka, Ondrušek, Paučík
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 49. kole Tipsport ligy nad HKM Zvolen 4:3. V tabuľke sú na 10. mieste o skóre za svojím piatkovým súperom, ktorý na Zemplíne utrpel štvrtú prehru za sebou.
Zvolen sa v 2. minúte ujal vedenia zásluhou Kudrnu, no Michalovce bleskovo odpovedali, keď už o sedem sekúnd neskôr vyrovnal Varga. Zvolenčania však odchádzali do kabín s jednogólovým náskokom po strele Valacha od modrej čiary. V druhej tretine domáci otočili skóre po presných zásahoch Martela a Virtanena, Zvolen však vyrovnal gólom Durandeaua do šatne. O všetkom rozhodla 50. minúta, v ktorej Safaralejev využil presilovku 5:3.
Tipsport liga - 49. kolo:
HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Góly: 2. Varga (Safaralejev, Lichanec), 33. Martel (Roy, Virtanen), 36. Virtanen, 50. Safaralejev (Bartánus, Meliško) - 2. Kudrna, 16. Valach (Fekiač, Lunter), 40. Durandeau (Berger). Rozhodovali: Štefik, Krajčík – Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1063 divákov
Michalovce: Glosár – Meliško, Bindulis, Marcinko, Serrti, Kubka, Stripai, Rimko, Hrabčák – Martel, Roy, Virtanen – Matta, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – Varga, Lichanec, Safaralejev
Zvolen: Kantor – Fairbrother, Valach, Berger, Golian, Kowalczyk, Pišoja – Hecl, Zuzin, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Durandeau – Macek, Šramaty, Kudrna – Lunter, Fekiač, Senčák.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves prehrali v 49. kole Tipsport ligy s HK Poprad 3:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre „kamzíkov"rozhodol svojím druhým gólom v zápase Andrew Calof. Poprad je v tabuľke šiesty o štyri body pred svojím piatkovým súperom.
Spišiaci otvorili skóre v 2. minúte, keď nahodený puk Karaffu zo stredného pásma prekvapil brankára Parksa. V ôsmej minúte zvýšil Džugan. V 27. minúte strelili Popradčania kontaktný gól, keď Urbánek potrestal vylúčenie Romaňáka. O 56 sekúnd bolo vyrovnané po strele Calofa. V 31. minúte domáci opäť viedli, keď Parksa prekonal Savoie. Majdan však v tretej tretine vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do predĺženia, ktoré rozhodol Calof.
Tipsport liga - 49. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 3:4 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 2. Karaffa (Surák), 8. Džugan (Števuliak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac) – 27. Urbánek (Šotek, Bodák), 28. Calof (Török, Bjalončík), 47. Majdan (Sproul), 63. Calof (Bodák). Rozhodovali: Novák, Hronský – Gegáň, Jedlička, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Spišská Nová Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák – Rapáč, Hain, Martel – Giľák, Will, Savoie – Števuliak, Bačo, Džugan – Vartovník, Stas
Poprad: Parks – McLeod, Sproul, Nemčík, Fereta, Malina, Bodák, Kuľha – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Suchý, Šotek – Nauš, Urbánek, Török – Výhonský, Hillebrand
