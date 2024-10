Hokejisti Liptovského Mikuláša podľahli Košiciam v 7. kole

Tipos extraliga, 7. kolo:



HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 20. Lalík - 13. Krivošík (Jääskeläinen, Parlett), 46. Pollock (Gildon, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Krajčík, J. Konc ml. - Vyšný, Tichý, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 659 divákov



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Jendroľ, Hraško, Žilka, Mezovský, Fekiač, Lalík, Štrbáň - Gerlach, Quince, Avcin - Žitný, Sukeľ, Réway - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Pereskokov, Vankúš, Šandor



Košice: Riečický - Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, A. Bartoš, Deyl - Petráš, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Jääskeläinen - Krivošík, Kohút, Lamper - Repčík, Havrila, Šimun



Trenčín slávi prvé víťazstvo, deklasoval Nové Zámky

Nové Zámky: Grande - Boudrias, Luža, Semaňák, KoTipos extraliga - 7. kolo:



HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)



Góly: 13. Josling (Záborský, Stapley), 16. Stapley, 32. Leskinen (Starosta), 34. Cardwell (Stapley, Ahl), 45. Green (Cardwell), 49. Ahl (Baláž, Green), 54. Cardwell (Ahl) - 50. Kodhaj (Boudrias, Golod). Rozhodcovia: Novák, Výleta - Orolin, Hercog, vylúčení: 8:5 na 2 min, navyše Dej, Schmiemann - Hamaliuk, Boudrias všetci 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1280 divákov.



Trenčín: Melicherčík (23. Valent) - Macejko, Cardwell, Hatala, Schiemann, Starosta, Laurenčík, Hlaváč, Bokroš - Ahl, Baláž, Green - Záborský, Stapley, Josling - Leskinen, Bortňák, Hudec - Krajčovič, Dej, Tomík

muls, Roman, Konrád, Ridzoň, Meszároš - Ducharme, Guay, Hamaliuk - Tvrdoň, Slovák, Golod - Štrauch, Linet, Lapšanský - Ružek, Ondrušek, Kodhaj



Hokejisti Zvolena podľahli HC Slovanu Bratislava v 7. kole

Tipos extraliga, 7. kolo:



HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)



Góly: 12. Olson (Bindulis), 36. Olson (Gron, Hecl), 40. Olson (Bindulis, Kudrna) - 3. Kráľovič (Takáč, Minárik), 9. Minárik (Bačik), 22. Takáč (Bjalončík, Minárik), 24. Acolatse (Pecararo, Hoelscher), 36. Preisinger (Sersen, Kráľovič). Rozhodovali: Štefik, T. Orolin - Stanzel, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2360



Zvolen: Kantor (60. Boľo) - Bindulis, Halbert, Beňo, Oligny, Sládok, Robertson, M. Hudec - Hecl, Olson, Kudrna - Mišiak, Sheehy, Kukuča - Zuzin, Marcinek, Bondra - Senčák, Jendek, Macek - Gron



Slovan: Šutov - Acolatse, Bačik, Brincko, Golian, Kráľovič, Sersen, Maier - Pecararo, Hoelscher, Murphy - Bakoš, Egle, Pánik - Takáč, Bjalončík, Minárik - Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg



Hokejisti Nitry podľahli Spišskej Novej Vsi v 7. kole

Tipos extraliga, 7. kolo:



HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Góly: 13. Hrnka (Hain, Auk), 36. Csányi (Hrnka), 59. Jackson (Bubela) - 18. Hannoun (MacKinnon, Andrusiak), 32. Drábek (Ališauskas, Vandas), 50. Andrusiak (Žiak, Ford), 59. Andrusiak (MacKinnon, Ford). Rozhodcovia: Baluška, Goga - Frimmel, Jedlička, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 0:2, 3027 divákov







Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Ritchie, Gill, Buček - Bajtek, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bačo, Hrnka, Csányi



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Romaňák, MacKinnon, Groch, Valach, Žiak, Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Andrusiak, Harper, Hannoun - Danielčák, Drábek, Vandas - Števuliak, Myklucha, Džugan -

Hokejisti Žiliny podľahli Banskej Bystrici v 7. kole

Tipos extraliga - 7. kolo:



DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 20. Tourigny (Kolenič, Varga), 38. Lukosevicius (Tourigny, Bezúch) - 17. Adams (Chicoine, Wedman), 31. Boucher (Faith, Voyer), 52. Adams (Matoušek). Rozhodcovia: Snášel ml., Kocúr – Tvrdoň, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2382 divákov.



Žilina: LaCouvee - Tourigny, Rajnoha, Gachulinec, Malina, Holenda, Diakov - Mucha, Jones, Lukosevicius - Varga, Walega, Kolenič - Bezúch, Mráz, Koyš - Belluš, Šmida, Melcher - Dúbravík



Banská Bystrica: Rabčan - Chicoine, Scarlett, Zeleňák, Žabka, D. Stránský, Michalčin, Česánek - Petriska, Boucher, Voyer - Faith, Wedman, Adams - Tomka, Bíreš, Výhonský - Matoušek, Čunderlík, A. Stránský



Liptovský Mikuláš 6. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 v nedeľňajšom zápase 7. kola Tipos extraligy. Víťazný gól strelil v 46. minúte Brett Pollock, ktorý rozhodol aj predošlý zápas Košičanov so Zvolenom. V zostave domácich chýbali potrestaní obrancovia Cal Foote a Zach Taylor.Pre Košičanov to bolo piate víťazstvo v sezóne a naďalej sú jediný tím, ktorý bodoval vo všetkých zápasoch. Liptáci prehrali vo všetkých siedmich zápasoch a po víťazstve Trenčína nad Novými Zámkami spadli na posledné 12. miesto tabuľky.Hokejisti Dukly Trenčín sa v 7. kole Tipos extraligy dočkali prvého víťazstva v sezóne. V nedeľnom domácom zápase rozdrvili HC Mikron Nové Zámky 7:1 a v tabuľke sa posunuli z posledného 12. miesta na jedenáste, keď preskočili Liptovský Mikuláš.Dvoma gólmi a asistenciou sa na vysokej výhre podieľal kanadský obranca Jake Cardwell, Filip Ahl a Brett Stapley mali zhodne bilanciu 1+2. Nové Zámky utrpeli tretiu prehru za sebou a piatu v sezóne, v tabuľke zostali na 9. priečke.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom zápase 7. kola Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 5:3. Po piatom víťazstve v sezóne majú na konte 15 bodov. Domácim k bodovému zisku nepomohol ani hetrik útočníka Kylea Olsona. Zvolenčania prehrali už štvrtý zápas v sérii, predtým nazbierali päť bodov.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade HK Nitra 4:3 v nedeľňajšom šlágri 7. kola Tipos extraligy. Súboj vlaňajších finalistov bol zároveň aj priamou konfrontáciou o priebežné prvé miesto v tabuľke. Poskočili naň Spišiaci, ktorí zvíťazili v piatich dueloch za sebou.Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Jason O’Leary, tréner Spišskej Novej Vsi: "Hokejisti Banskej Bystrice potvrdili výbornú formu, keď v nedeľnom zápase 7. kola Tipos extraligy zvíťazili na ľade Žiliny 3:2. Pripísali si štvrtý triumf v rade a z druhej priečky zaostávajú o bod za vedúcou Spišskou Novou Vsou.O triumfe "baranov" na ľade nováčika rozhodol v 52. minúte Collin Adams, pre amerického útočníka to bol druhý gól v zápase. Vlci si pripísali druhú prehrou za sebou a v tabuľke im patrí ôsme miesto.