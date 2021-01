Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali Slovan po 12 rokoch

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)



Góly: 13. Michalík (Hamráček, Petran), 15. Robertson (Tullio), 32. Lištiak (Mezovský, Huna), 45. Valtola (Štrauch, Michalík), 47. Surový (Toma, Pavúk) – 13. Uram (Jendek, Kundrik), 36. O'Donnell (Sersen), 52. Štajnoch (Šišovský), 58. Brodzinski (Šišovský, Bortňák). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel – Durmis, Stanzel, vylúčení: 8:8 na 2 min, navyše Robertson a Maier 10 min za bitku, Kaarlehto 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Mezovský, Nemec, Valtola, Petran, Robertson, Jesus, Droppa, Pavúk – Štrauch, Lištiak, Huna – Hamráček, Oško, Michalík – Tullio, McShane, Portokalis – Surový, Uhrík, Toma



Slovan Bratislava: Makarov – Sersen, Brodzinski, Meszároš, Štajnoch, Maier, Bačik, Beňo, Jasenec – O'Donnell, Kytnár, Bortňák – Šišovský, Harris, Ranford – Zigo, Urbánek, Matoušek – Uram, Jendek, Kundrik

Michalovce porazili Košice, dostali sa na 4. miesto



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)



Góly: 47. Belluš (Pavlin, Chovan), 55. Lapšanský (Réway) - 23. Erkinjuntti (Lalancette, Mihálik), 26. Erkinjuntti (Hickmott, McCormack), 37. Erkinjuntti (Lalancette, Korhonen). Rozhodovali: Novák, Hronský - Valo, Janiga, vylúčení: 5:9 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Cibák, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Novota - Réway, Poirier, Chovan - Milý, Klhůfek, Lapšanský - Belluš, Eliaš, Jokeľ - Jenyš, Havrila, Frič - Vaculík



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mihálik, Mudrák, Kolusz, McCormack, Ťavoda, Louis, Zekucia - Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen - Šoltés, Suja, Takáč - Bartánus, Hickmott, Regenda - Mašlonka, Galamboš, Chalupa - Török

Banská Bystrica skončila s prehrou, Zvolen zvíťazil 4:2

HKM Zvolen – HC '05 Banská Bystrica 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)



Góly: 19. Kelemen (Viedenský, Puliš), 20. Nuutinen (Puliš, Kotvan), 44. J. Mikúš (Kelemen), 48. J. Mikúš (Kotvan, McPherson) – 22. J. Sukeľ (Ihnačák, Faško-Rudáš), 30. Kabáč (Bdžoch). Rozhodovali: D. Konc st., Žák – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení na 2 min: 5:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Kubka, Meliško, Hatala, Hraško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Puliš, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Zuzin, McPherson – Kolenič, Tibenský, Marcinek – M. Halama



Banská Bystrica: Gajan – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Vašaš – Lamper, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč – Marek Sloboda



Trenčín má šieste víťazstvo, nad Nitrou zvíťazil 7:3

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 7:3 (3:0, 3:0, 1:3)



Góly: 6. Ackered (Hecl), 14. Hecl (Urban, Paukovček), 17. Lemcke (Sádecký, J. Švec), 32. Berisha (Paukovček, Hecl), 37. Kettunen (Lemcke, Ackered), 37. Valach (Chromiak, Rajnoha), 45. Okuliar (Starosta, Chromiak) – 50. Tvrdoň (Finlay, Mezei), 51. Žitný (Dauda), 53. Tvrdoň (Finlay, Slovák). Rozhodovali: Baluška, Korba – Vyšný, Gegáň, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E. Švec, Starosta, Urban, Rajnoha, Pobežal – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Chromiak, Valach, Reddick – Sádecký, J. Švec, Sojčík – Berisha



Nitra: Cowley (37. Marinov) – Vitáloš, Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Ege, Hřebíček, Šramaty – Finlay, Slovák, Tvrdoň – Molnár, Dauda, Kollár – Fominykh, Foget, Žitný – Múčka, Šiška, Minárik

Novozámocký Mikron s prehrou, Miškovec získal tri body



DVTK Miškovec - HC Mikron Nové Zámky 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)



Góly: 6. Flick (Anderson, Vas), 24. Galanisz (Magosi, Wehrs), 28. Csányi (Magosi, Wehrs) – 9. Majdan (Seppänen), 24. Zahradník (Roman, Holenda). Rozhodovali: Tvrdoň, Fridrich – Kacej, Orolin. vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Miškovec: Adorján – Wehrs, Hadobás, Láda, Kiss, Vojtkó, Szirányi, Fazakas, Galajda – Flick, Vas, Anderson – Csányi, Osterberg, Rokaly – Miskolczi, Galanisz, Magosi – Ritó, Lövei, Révész



Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Clarke, Fereta, Roman, Holenda, P. Mikuš, Šeliga – Ondrušek, Seppänen, Števuliak – Bajtek, Doggett, Majdan – Jurík, Holovič, Okoličány – Tóth, Andrisík, Zahradník

Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša sa postarali o prekvapenie 35. kola Tipos extraligy, keď na domácom ľade zdolali Slovan Bratislava 5:4.Favorit z Bratislavy nastúpil na Liptove s niekoľkými navrátilcami v zostave, po zranení sa v mužstve objavili brankár Makarov, obranca Bačik a útočníci Harris a Zigo. Tento fakt ešte viac posúval Slovan za povinným triumfom a hostia aj začali lepšie. K dispozícii mali prvú presilovku, veľkú šancu v nej mal O'Donnell. Na druhej strane odpovedal McShane, ale gól padol v 13. minúte, keď sa presadil domáci Michalík. Už o 34 sekúnd vyrovnal svojim prvým gólom v extralige Uram, ale o dve minúty neskôr vrátil Liptákom vedenie Robertson.Veľká komplikácia pre hostí nastala na začiatku druhej tretiny, keď sa im zranil brankár Makarov a nahradil ho 18-ročný Beke. Šance mali potom oba tímy, ale gól padol v presilovej hre domácich, keď sa presadil Lištiak. Duel potom spestrila bitka Robertsona s Maierom, rezultovala z toho presilovka pre Slovan, ale hostia z nej nič nevyťažili. Znížiť sa im podarilo neskôr, keď O'Donnell tečoval strelu Sersena.Od začiatku tretej tretiny zvýšil Slovan tempo, snažil sa o vyrovnanie, ale v 45. minúte nechali pred bránkou voľného Valtolu, ktorý zvýšil na 4:2. Prekvapenie kola napokon domáci potvrdili gólom Surového a hoci posledné slovo mali Štajnoch a Brodzinski, Liptáci zdolali Slovan po 12 rokoch. Naposledy sa im to podarilo 13. februára 2009, keď na domácom ľade zvíťazili tiež 5:4.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 35. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:2. O svojom víťazstve rozhodli v 2. tretine, v ktorej strelil Fín Antti Erkinjuntti čistý hetrik, "oceliari" znížili v tretej tretine. Košice sú po štvrtej prehre po sebe na priebežnom 8. mieste tabuľky, Michalovce poskočili na 4. priečku.V prvej tretine mali viac z hry Košičania, ale bez želaného efektu. V piatej minúte našiel Eliaš pred bránkou Jokeľa, ktorý však zblízka neprekonal brankára Tomeka. Tomu v 10. minúte pomohla aj žŕdka, ktorú nastrelil Klhůfek. Na bezgólovom skóre prvej tretiny nič nezmenili ani presilovky na oboch stranách.Prostredná časť priniesla streleckú efektivitu hostí, predovšetkým fínskeho útočníka Erkinjunttiho. V 23. minúte si Košičania nepostrážili priestor pred bránkou po vyrazenom puku a Michalovce viedli - 0:1. Krátko na to nevyrovnal aktívny Réway a hostia trestali. V presilovke v 26. minúte skóroval opäť Erkinjuntti, keď zblízka prekonal Riečického - 0:2. Košičania reagovali oddychovým časom a hoci si v následnej presilovke vytvorili tlak, Tomeka neprekvapili. V 37. minúte dokonal fínsky krídelník svoj hetrik, keď nenápadným pokusom od modrej čiary využil zakrytý výhľad Riečického - 0:3. Krátko na to mohol Erkinjuntti pridať aj štvrtý gól, ale pred odkrytou bránkou trafil do žŕdky."Oceliari" sa nevzdali, aj za nepriaznivého stavu sa snažili skóre otočiť a nádej im dodala presilovka v 47. minúte. V nej Belluš strelou bez prípravy prekonal Tomeka - 1:3. V tretej časti sa viac hralo pred Tomekom, pribudlo aj obojstrannej nervozity a Lapšanský v presilovke v 55. minúte znížil na 2:3.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v stredoslovenskom derby 35. kola Tipos extraligy nad HC '05 Banská Bystrica 4:2.Banskobystričania po štyroch výhrach v sérii prekvapili zmenou na brankárskom poste, medzi žrde išiel Gajan a mal poriadne krušné chvíle už od úvodu, pretože Zvolenčania hrali tri presilovky za sebou a v nich mali aj šance. Nevyužili ich Viedenský, Mikúš a Zuzin. Početnú výhodu potom nepretavili do gólu ani hokejisti spod Urpína, hoci Mlynarovič a Faško-Rudáš mali k tomu veľmi blízko. O niečo viac z hry mali domáci a v štvrtej presilovke sa predsa len ujali vedenia, keď Viedenský spoza bránky prihral pred ňu voľnému a najmä pohotovému Kelemenovi. A to nebolo všetko, pretože dve sekundy pred prestávkou sa Puliš natlačil pred bránku a Nuutinen uspel z dorážky - 2:0.Druhá tretina bola odlišná. Väčšou aktivitou hýril banskobystrický tím a znížil pomerne rýchlo z presilovej hry. V nej najprv nedokázali pokoriť Rahma Lamper a D'aoust, no z medzikružia sa to podarilo Jakubovi Sukeľovi. Vyrovnanie mal potom na hokejke Kabáč, no aj Zvolen hrozil, Kubka z kruhu mieril do žŕdky. Na opačnej strane Breton sám pred bránkou takmer zasunul puk do siete, chýbalo mu trošku šťastia. Na 2:2 napokon vyrovnal v polovici stretnutia po akcii Bdžocha a jeho prihrávke ako na podnose Kabáč. Zvolen následne prepol na vyššie obrátky, ale nevyužil niekoľko dobrých príležitostí, konkrétne dvakrát Kelemen, Mikúš, Nuutinen i Puliš. V závere stredného dejstva mal možnosť na obrat útočník HC '05 Mlynarovič, no Rahm bol proti.V tretej časti to skúšal najprv dvakrát domáci útočník Nuutinen spomedzi kruhov, na druhej strane zaujal prienik Dvorského. Obaja hokejisti sa nepresadili, no vyšlo to napokon v 44. minúte Mikúšovi. Dostal sa k nemu odrazený puk a šikovne po ľade prestrelil Gajana - 3:2. "Bryndziari" potom hrali presilovku a opäť sa mohol radovať z gólu Mikúš. Po jeho strele si totiž nešťastne tečoval puk za vlastného gólmana Cardwell – 4:2. Početnú výhodu na opačnej strane nevyužili "barani" a potom sa snažili znížiť ešte v dlhej hre bez brankára v šestici, dve šance mal Sukeľ, no Rahma sa mu pokoriť nepodarilo.Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 35. kola Tipos extraligy doma nad HK Nitra 7:3 a natiahli víťaznú sériu na šesť stretnutí.Stretnutie tímov s rôznymi formami bol v úvode vyrovnaný. V 3. minúte mohol otvoriť skóre pri prečíslení z druhej vlny Sojčík, no zblízka trafil Cowleyho len do ruky. Väčšia aktivita bola na domácich hokejkách. V 6. minúte sa Dukla ujala vedenia. Na využitie presilovej hry potrebovala iba šesť sekúnd, keď sa tradične tvrdou strelou od modrej čiary presadil Ackered. "Corgoni" následne zatlačili "vojakov" pred Karjalainena. Ten však svoj tím podržal. Keď náznaky tlaku Nitry opadli, opäť udrelo pred Cowleym. V 14. minúte mal po prihrávke od modrej čiary Hecl neskutočne veľa času a priestoru, aby namieril nad brankárovu lapačku. Nitriansku skazu v úvodnej dvadsaťminútovke dokonal v 17. minúte Lemcke skrytou strelou od modrej čiary, keď sa puk na Cowleyho prekvapenie zatrepotal v sieti.V úvode druhej tretiny mohol streliť štvrtý gól Dukly Hecl. Nenamieril však presne. Na opačnej strane klziska mohol hostí do zápasu vrátiť Minárik, ale netrafil bránku. Následne sa vzruch z ľadovej plochy vytratil a ani jedno mužstvo si nedokázalo vytvoriť trvalejší tlak. V polovici zápasu šiel na trestnú lavicu kapitán Nitry Mezei. Nitrania sa minút dobre bránili, napokon aj tak inkasovali. Po rýchlej rozohrávke šiel na Cowleyho Berisha a strelou zápästím prekonal gólmana hostí. Vydarenú kombinačnú akciu predviedli Trenčania v 37. minúte. Na jej konci bol Kettunen, ktorý poslal puk do opustenej brány Nitry. To už nevydržal Cowley a nechal sa vystriedať Marinovom. Ten si čisté konto udržal iba 11 sekúnd, keď mu gólový pozdrav z pravého kruhu poslal Valach.V 45. minúte hrala Dukla presilovú hru. Od modrej čiary vystrelil Starosta, jeho pokus šikovne tečoval Okuliar a bolo už 7:0. Nepriestrelnosť gólmana Karjalainena vydržala do 50. minúty. Po samostatnom nájazde znížil Tvrdoň. O pol minúty ťahal puk zo siete domáci brankár znova. Dôraz pred bránkoviskom prejavil Žitný a znížil na 2:7. Hostia napokon z Trenčína neodišli s debaklom. V 53. minúte upravili na konečných 7:3, keď sa v presilovej hre presadil Tvrdoň. V stretnutí bohatom na góly sa z troch bodov tešila Dukla, ktorá natiahla víťaznú sériu už na šesť stretnutí.Hokejisti DVTK Miškovec zvíťazili v 35. kole Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 3:2. Ukončili tak sériu štyroch prehier. Úspešnú premiéru na striedačke maďarského tímu absolvoval nový tréner Viktor Tokaji, ktorý nahradil vo funkcii Kanaďana Davea Allisona.Miškovec sa v úvode zápasu ubránil pri vylúčení Vasa a v 6. minúte otvoril skóre, keď strela Flicka prekĺzla Kiviahovi popod lapačku za bránkovú čiaru. Hráči Nových Zámkov následne zvýšili aktivitu. Nevyužili síce presilovku, no osem sekúnd po návrate Galanisza z trestnej lavice vyrovnali zásluhou Majdana, ktorý zužitkoval prihrávku Seppänena.V 24. minúte poslal Zahradník hostí do vedenia, no Miškovec bleskovo kontroval a už o deväť sekúnd vyrovnal na 2:2. Peknú kombinačnú akciu zakončil Galanisz. Domáci boli pri chuti a v 28. minúte po druhý raz v zápase viedli, keď vylúčenie Holendu potrestal Csányi. V závere druhej tretiny pri ďalšej presilovke Miškovca opečiatkovali Magosi i Wehrs žrď.V úvode záverečného dejstva mohlo byť 3:3, no tutovku Števuliaka zneškodnil Adorján. Miškovec už tesný náskok udržal a získal dôležité tri body.