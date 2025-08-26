< sekcia Šport
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Michaloviec 6:5
Všetkých päť gólov Dukly strelil Kanaďan Jake Virtanen.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Michaloviec 6:5 v utorňajšom prípravnom zápase. Všetkých päť gólov Dukly strelil Kanaďan Jake Virtanen, pre ktorého to bol prvý domáci duel. Liptáci viedli 4:0 aj 5:1 a hoci Michalovce v tretej tretine vyrovnali na 5:5, o triumfe hostí rozhodol v čase 59:57 v presilovke útočník Xavier Cormier.
Hráči HK Nitra zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej českej súťaže Pirátmi Chomutov 5:1. V prípravnom období doteraz zvíťazili v troch zo štyroch zápasov.
Tipsport liga, príprava:
HK Dukla Michalovce - MHK 32 Liptovský Mikuláš 1:4 (0:3, 1:0,
Góly: 31., 43, 47., 49 a 57. Virtanen - 5. a 11. Šandor, 7. Ferkodič, 30. Vankúš, 40. Elyniuk, 60. Cormier
HK Nitra - Piráti Chomutov 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Góly Nitry: 6. Molnár, 21. Kováč, 24. Carmichael, 37. Bača, 51. Osburn
