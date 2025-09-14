< sekcia Šport
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade HC Košice 4:3
Liptáci mali ideálny štart do zápasu, keď po chybe domácich v strednom pásme unikol Vojtech a blafákom prekonal Riečického - 0:1.
Autor TASR,aktualizované
Košice 14. septembra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade HC Košice 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipsport extraligy. Rozhodujúci premenil Jakub Sukeľ. Liptáci zvíťazili aj v druhom zápase sezóny a na konte majú päť bodov. Košičania nenadviazali na triumf so Slovanom a majú štyri body.
Liptáci mali ideálny štart do zápasu, keď po chybe domácich v strednom pásme unikol Vojtech a blafákom prekonal Riečického - 0:1. Hostia v prvej časti nevyužili presilovku o dvoch hráčov a až do 46. minúty dominovali defenzívy. Košičania v tretej tretine vyrovnali na 1:1 zásluhou Repčíka a odpovedať dokázali aj na dva góly Ferkodiča. O víťazovi sa napokon rozhodlo v samostatných nájazdoch. V nich sa ako jediný presadil Jakub Sukeľ, ktorý skóroval v 7. sérii.
hlasy (zdroj: TASR):
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Prvá tretina bola v našom podaní zvláštna, hrali sme zle. Robili sme chyby, ktoré nezvykneme robiť. Po chybe prišiel aj inkasovaný gól. V prestávke sme si museli niečo povedať. Potom sme sa dostali do hry, no aj neskôr sme spravili niekoľko chýb. Liptovský Mikuláš má nebezpečný a ofenzívny tím. Oceňujem, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu, v ktorom sme trikrát prehrávali. Páčilo sa mi, že sme dokázali vyrovnať. Teraz musíme pred ďalším zápasom napraviť niektoré veci.“
Simon Jellúš, útočník HC Košice: „Po zlej prvej tretine sme sa dali dokopy a myslím si, že sme súpera prekorčuľovali aj prestrieľali. Po chybách sme síce viackrát inkasovali, no dokázali sme vyrovnať. Ku koncu zápasu sme už hrali lepšie a lepšie, no škoda výsledku. Je to len začiatok sezóny, veľa vecí sa ešte môže zlepšiť. Myslím si, že máme na čom stavať, sme na dobrej ceste,“
Aleš Totter, tréner HK 32 Liptovský Mikuláš: „Hoci sú Košice bez zahraničných hráčov, stále je to majstrovský tím s majstrovskou DNA. V ich hre je veľa automatizmov. My ešte nemáme doľadené niektoré systémové veci, no budeme na nich pracovať. Presilovky boli náš najslabší článok, najlepší tréner na oslabenia v lige nám ich prečítal. V ofenzívnej tretej tretine chceli oba tímy vyhrať. Za mnou ide trénerská výzva pri treťom inkasovanom góle. Na nájazdy som veril nášmu trénerovi brankárov (Martinovi Klempovi, pozn.), ktorý veril, že Košice dajú na nájazdy mladého brankára, ktorý proti nám chytal na Tatranskom pohári.“
Jakub Sukeľ, tréner HK 32 Liptovský Mikuláš: „Mali sme dobrý štart do zápasu, dali sme rýchly gól. Dlho to bolo len o tom góle. V tretej tretine sme sa trikrát dostali do tesného vedenia, ktoré sme však neudržali, čo je škoda. Máme však dva body a sme z nich radi. Aj keď domáci vyrovnali, bojovali sme a išli sme za víťazstvom. Chalanom to v nájazdoch nepadlo a keď prišiel rad na mňa, tak som skúsil strelu, ktorú trénujem.“
Tipsport liga - 2. kolo:
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:3 pp a sn (0:1, 0:0, 3:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 46. Repčík (Kohút, Zuščák), 54. Plochotnik (Jellúš, Šedivý), 58. Kohút (Jellúš, Rosandič) - 2. Vojtech (Tritt, Fekiač), 52. Ferkodič (Jendroľ, Fekiač), 57. Ferkodič (Cormier), rozh. sn Sukeľ. Rozhodcovia: Rojík, T. Orolin - Knižka, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: a oslabenia: 0:0, 2932 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Zuščák, Kohút, Repčík - Kvietok
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Lalík, Bíly, Flood, Fekiač, Jendroľ, Kadlubiak - Ferkodič, Cormier, Sukeľ - Šandor, Réway, Ibragimov - Vojtech, Tritt, Nespala - Kuba, Vankúš, Kotvan - Kriška
