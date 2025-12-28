< sekcia Šport
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili nad Prešovom 5:2
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 28. decembra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v stretnutí 33. kola Tipsport ligy nad Prešovom 5:2. Liptáci využili prehru šiesteho Popradu a na prvú šestku tak strácajú už len jediný bod, pričom v nasledujúcom kole ich čaká práve duel s „kamzíkmi“. Nováčik z Prešova je posledný s mankom dvanástich bodov na najbližšieho súpera.
Hostia od začiatku zápasu doťahovali náskok domáceho mužstva, keď prvý gól inkasovali už v 5. minúte. Na začiatku druhej tretiny dokázali vyrovnať, no následne udreli domáci dvakrát v priebehu minúty. Liptákom vrátil vedenie Peter Šandor a na rozdiel dvoch gólov zvýšil Matúš Vojtech. Alexander Avcin síce dokázal znížiť na 2:3 z pohľadu hostí, avšak v tretej tretine sa presadil Lukáš Lalík a Vojtech druhým gólom v zápase uzavrel skóre stretnutia.
Tipsport liga - 33. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly: 5. Uhrík (Sukeľ, Ferkodič), 28. Šandor (Sukeľ, Robertson), 29. Vojtech (Tritt), 53. Lalík (Tritt, Ibragimov), 55. Vojtech (Fekiač, Tritt) - 22. Rockwood, 34. Avcin (Bukarts, Indrašis). Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - M. Orolin, Stanzel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1222 divákov.
Liptovský Mikuláš: Houser - Kadlubiak, Robertson, Fekiač, Flood, Kadlubiak, Kotvan, Lalík, Nespala, Jendroľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Záborský - Kuba, Kriška, Podolinský
Prešov: Vyletelka - MacDougall, Nátny, Ullman, Kozák, Hain, Semaňák, Blaško, Eperješi – Bukarts, Indrašis, Avcin - Valigura, Suja, Rockwood - Chalupa, Bortňák, Jokeľ - Danielčák, Frič, Bačo
