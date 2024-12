Hokejisti Maďarska sa chcú podľa Majorossa udržať v A-divízii

Budapešť 29. decembra (TASR) - Maďarská hokejová reprezentácia si pre rok 2025 stanovila veľký cieľ, prvýkrát v histórii sa chce udržať v A-divízii. Vyhlásil to tréner tímu Gergely Majoross.



Maďari sa na majstrovstvách sveta predstavia v B-skupine v dánskom Herningu. Od 10. do 19. mája budú mať za súperov Nemecko, USA, Kazachstan, Česko, Dánsko, Švajčiarsko a Nórsko. "Keď som podpísal trojročnú zmluvu, dohodli sme sa, že sa pokúsime písať históriu, dosiahnuť niečo, čo sa nám ešte nikdy nepodarilo. Zotrvať v A-divízii, to je presne ono," povedal v rozhovore pre agentúru MTI 45-ročný Majoross.



Maďari už na prelome augusta a septembra hrali v Bratislave olympijskú kvalifikáciu proti Slovensku, Kazachstanu a Rakúsku. Spolu s prípravou na nadchádzajúce MS by tak mali v priebehu jednej sezóny odohrať približne 15 zápasov s mužstvami najvyššej kategórie, čo je pre nich nevídané. "Pre mladých je to ohromná príležitosť posunúť sa bližšie k úrovni najlepších tímov. Chceme z účasti na MS vyťažiť maximum. Zotrvať v 'áčku' by bol veľký krok, veľmi sa vynasnažíme, aby sme ho vykonali," prisľúbil Majoross.