Hokejisti Magnitogorsku zdolal Omsk 5:2 a ujali sa vedenia v sérii 3:2

Štvrťfinále play off KHL:



Piaty zápas semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/:



Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Góly: 4. Čibisov, 37. Maillet, 49. Currie, 50. Leipsic, 59. Korostelev - 19. Bereglazov, 60. Davydov



/stav série: 3:2/



Magnitogorsk 26. marca (TASR) - Hráči Metallurgu Magnitogorsk si poradili v sobotu na domácom ľade s Avangardom Omsk 5:2 a ujali sa vedenia 3:2 na zápasy vo štvrťfinále play off Východnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Za hostí nastúpil aj slovenský útočník Peter Cehlárik, pripísal si štyri strely na bránku, no do kanadského bodovania sa nezapísal.