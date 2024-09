Hokejisti Michaloviec doma podľahli Banskej Bystrici 2:5

Tipos extraliga, 4. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)



Góly: 18. Pu (Svitana, Drgoň), 28. Krastenbergs (Daugavinš, Pu) - 4. Chicoine (Voyer), 25. Wedman (Voyer, Scarlett), 38. Wedman (Faith, Michalčin), 58. Výhonský (Bíreš, Stránský), 59. Bíreš (Výhonský). Rozhodcovia: Kocúr, Jobbágy - Ordzovenský, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2463 divákov



Michalovce: Junca - Drgoň, Slováček, Bodák, Brejčák, Jasečko, Meliško, Pišoja - Daugavinš, Pu, Krastenbergs - Michnáč, Svitana, Johnson - Fominych, Gabriel, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš



Banská Bystrica: Rabčan - Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, Stránský - Voyer, Boucher, Petriska - Adams, Wedman, Faith - Výhonský, Bíreš, Tomka - Jasenec, Čunderlík, Matoušek

hlasy:



Tomek Valtonen, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Neviem, čo sa stalo v prvej tretine, ale počas nej som mal pocit, že nie sme pripravení. Dostali sme v nej aj presilovky, no nefungovalo nám to v nich tak, ako by malo. V druhej tretine sme mali veľa šancí skórovať, ale strelili sme iba jeden gól. Nie som spokojný s predvedenou hrou. Je začiatok sezóny, v nedeľu máme ďalší zápas. Musíme ísť ďalej a poučiť sa z chýb."



Vladimír Országh, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: "Sledovali sme Michalovce v ich zápasoch a hrali v nich veľmi dobre. Mali sme dobrý vstup do zápasu, boli sme rýchli aj agresívni. Potom prišli naše staré "boliestky," ktorými boli vylúčenia v prvej tretine. Inkasovali sme z toho gól. Bol to taký zápas hore-dole, každý chvíľku ťahal pílku. Sme radi za víťazstvo. Ubránili sme veľa oslabení, no stále vidím v našej hre veľa chýb a zlých rozhodnutí. Je však začiatok sezóny a v prvom rade potrebujeme zbierať body, aby sme mali pokoj na prácu a to sa nám dnes podarilo. Z Michaloviec sa body nevozia ľahko."



Jakub Meliško, obranca HK Dukla Ingema Michalovce: "Začiatok zápasu nebol podľa našich predstáv. Myslím si, že v druhej tretine sme boli lepší. Spravili sme viaceré chyby z nepozornosti. Musíme sa z toho poučiť. Mali sme najmä v druhej tretine viacero šancí, ktoré sme nepremenili a po nich sme naopak inkasovali tretí gól. Nemyslím si, že sme hrali zle, no mali sme nejaké výpadky."



Alex Výhonský, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: "Sú to cenné body. Bol to vyrovnaný zápas, no musíme si dávať pozor na fauly v útoku, máme ich veľa. Snažíme sa hrať hokej, ktorý od nás vyžaduje tréner. Ak to dokážeme plniť, tak je ťažké zdolať nás. Michalovce mali veľa šancí a aj vlastnými chybami sme ich dostávali na koňa."

Michalovce 27. septembra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 5:2 v piatkovom zápase 4. kola Tipos extraligy. Dosiahli tým už tretí triumf v sezóne, no prvý v riadnom hracom čase. Michalovčania prehrali aj druhý domáci zápas, na konte však majú šesť bodov za dve víťazstvá u súperov.