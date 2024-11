Hokejisti Michaloviec pretrhli negatívnu sériu

Zvolen 18. novembra (TASR) – Hokejisti Michaloviec v 19. kole Tipos extraligy pretrhli negatívnu sériu štyroch prehier za sebou. Vyhrali na ľade Zvolena 4:2, pričom sa dvakrát presadili v presilovkách, keď ich hrali dovedna päť. Dva presné zásahy strelil obranca Zemplínčanov Adam Drgoň.



V početnej výhode zaznamenal tretí víťazný zásah mužstva, keď na začiatku tretej tretiny zvyšoval už na 0:3 z pohľadu domácich, a potom na konci stretnutia sa trafil do opustenej bránky Zvolenčanov pri ich hre v šestici. „V lajne, v ktorej hrám, tak nám presilovky vôbec nešli. Napriek tomu sme jeden gól dali a druhá lajna dala druhý gól, takže chvalabohu. V presilovkách sme sa posledné zápasy trápili, ale o tom je dnešný hokej, Zápasy rozhodujú špeciálne formácie a aj vďaka nim sme radi za toto víťazstvo vo Zvolene,“ vravel Drgoň.



Michalovčanov podržal aj brankár Vladimír Glosár. Kapituloval až sedem minút pred koncom tretej tretiny, napokon až dvakrát z hokejky Olsona. Ten ho mohol pokoriť aj do tretice v závere duelu zoči – voči pred ním, no puk smeroval do jeho betónu. „Ja som prechádzal z jednej žŕdky na druhú, pozeral som sa za bránku a nestihol so sa pozrieť ani pred ňu, iba som išiel s pukom a chvalabohu ma trafil. Bola to veľká šanca na skórovanie, súper mohol vyrovnať. Som rád, že ma to trafilo a mohol som týmto zákrokom pomôcť k trom bodom,“ neskrýval aj kúsok šťastia Glosíár a k duelu ešte poznamenal: „Bolo to rýchle z oboch strán, hlavne prvá tretina. Potom sa to v druhej potrhalo vylúčeniami, ale my sme podali tímový a obetavý výkon, nikto nič nevypustil a vďaka tomu si berieme tri body. Neboli sme ani v predošlých zápasoch horší. Možno v jednom z tých štyroch, ale nedávali sme góly a lepila sa nám trošku smola. Keď to nejde, tak to treba zlomiť presne takým obetavým výkonom , aký sme vo Zvolene podali. Verím, že teraz to už pôjde trošku lepšie.“



Michalovčania vyhrali sedem zápasov na klziskách súperov, doma iba trikrát. Túto bilanciu si nevedia vysvetliť. „Neviem čím to je. Možno nám trošku domáce publikum zväzuje ruky, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Chalani sú tu skúsení, takže s takými vecami si musíme určite poradiť. Veríme, že sa to otočí a budeme vyhrávať aj doma,“ podotkol michalovský gólman.



Zvolenčania boli po prehre so Zemplínčanmi sklamaní. Ani im sa doma príliš nedarí, keď vyhrali pred vlastným publikom v tejto sezóne iba trikrát. Tréner Martin Štrba označil nedeľný výkon za hanebný a ospravedlňoval sa divákom. Chcel im dokonca vrátiť vstupné. Podobný pohľad mali aj jeho zverenci. Pri zranenom Viedenskom mal kapitánske Céčko Andrej Kudrna. Asistoval pri oboch góloch Olsona, ale po prehre nešetril ani on kritikou: „Niečo sme si povedali v šatni. A to, že výkon nebol ideálny z našej strany, Na konci zápasu sme síce získali nejakú nádej, ale nemôžeme hrať tak, že až na konci budeme otáčať zápasy. Od začiatku náš prístup a fungovanie na ľade musí byť úplne iné. Veci, ktoré sa dejú v kabíne, si necháme v kabíne. Je také obdobie, že sa toho rozpráva dosť. Každý deň sa o tom bavíme, je na čase preniesť to na ľad do zápasu.“



Zvolenčania prehrali tretí zápas za sebou, pričom v nedeľu začali sériu troch duelov doma v sérii. „Neodohrali sme pred reprezentačnou pauzou zlé zápasy. Body tam neboli adekvátne, ale výkony boli dobré z našej strany. Teraz tieto tri domáce zápasy v rade by sme mali využiť na to, aby sme sa naštartovali. Jeden máme za sebou, no nie podľa našich predstáv a možností. Takže je to na nás, aby sme to v utorok v derby s Bystricou odčinili,“ dodal Kudrna.