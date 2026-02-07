< sekcia Šport
Hokejisti Michaloviec si poradili s Popradom 4:1
Hostí poslal v 18. minúte do vedenia Juraj Majdan, domáci však stihli sekundu pred koncom úvodnej tretiny vyrovnať a v druhej časti si vytvorili rozhodujúci dvojgólový náskok.
Autor TASR
Michalovce 7. decembra (TASR) - Hokejisti Michaloviec si v sobotňajšom stretnutí 46. kola Tipsport ligy poradili doma s Popradom 4:1. Napravili si tak chuť po predchádzajúcich dvoch prehrách a v tabuľke odskočili jedenástemu Trenčínu už na rozdiel ôsmich bodov. Na deviaty Liptovský Mikuláš strácajú tri. „Kamzíci“ nedokázali nadviazať na sériu troch víťazstiev, naďalej im patrí šiesta priečka, no na siedmu Spišskú Novú Ves majú k dobru už len šesť bodov.
Tipsport liga - 46. kolo:
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 20. Virtanen (Meliško), 21. Fominych (Roy, Virtanen), 25. Virtanen (Roy, Martel), 47. Varga (Lichanec, J. Marcinko) – 18. Majdan. Rozhodovali: Kalina, Štefik – Knižka, Tvrdoň, vylúčení: 8:11 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 1:0, 1203 divákov.
HK Dukla Michalovce: Glosár – Bindulis, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Fominych – Safaralejev, Šmida, Bartánus – Stahoň, Lichanec, Varga
HK Poprad: Belányi – Lefebvre, Romančík, Nemčík, Sproul, Malina, Bodák, Sluka – Bjalončík, Cracknell, Calof – Výhonský, Suchý, Šotek – Majdan, Török, Nauš – Gabor, Kuľha
