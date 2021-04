Hokejisti Michaloviec zvíťazili na ľade HK Dukla Trenčín

HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 21. Paukovček (Sojčík, Sádecký) - 12. Erkijuntti (Regenda, McCormack), 56. Erkinjuntti (Southorn, Lehtonen). Rozhodovali: Snášel, Adamec – Durmis, Šoltés, vylúčení: 5:5, 10 min OT Ťavoda (napadnutie zozadu), presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



/stav série 1:2/



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha – Sádecký, Paukovček, Sojčík – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Berisha, Švec, Kettunen – Reddick, Valach, Krajč – Beták



Michalovce: Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Southorn, Šedivý, Ťavoda, Karaffa, Lačný – Takáč, Lalancette, Hickmott – Erkinjuntti, Lehtonen, Korhonen – Regenda, Galamboš, Bartánus – Török, Suja, Mašlonka

Trenčín 6. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 3. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 2:1. V sérii sa ujali vedenia 2:1, štvrtý duel je na programe v stredu 7. apríla o 18.00 h opäť v Trenčíne.Prvý zápas na trenčianskom ľade sa začal opatrne. Ani jedno z mužstiev nechcelo urobiť zbytočnú chybu. Hostia boli o niečo aktívnejší a niekoľkokrát preverili pozornosť gólmana Valenta, ktorý bol však pozorný. V 11. minúte domáci zle striedali. Z úvodnej presilovky aj padol prvý gól. Valent ešte reagoval na McCormackovu strelu, ale na dorážku Erkijuntiho už nemal nárok. Aj po stretelenom góle prevažovala aktivita hosťujúceho tímu, ktorý chcel pridať druhý presný zásah. Domáci sa zdvihli až v závere tretiny. Párkrát pohrozili, ale vyrovnať sa im nepodarilo.Trenčania mali ideálny vstup do druhej tretiny. Už po pol minúte sa im podarilo vyrovnať. Tomek vyhodil puk iba na hokejku Sojčíka, ktorý našiel pred bránkou voľného Paukovčeka a ten poslal puk do prázdnej bránky. O chvíľu predviedol individuálnu akciu Lehtonen. Predral sa až do zakončenia, no nenamieril presne. Aj druhá presilová hra líšok v zápase bola mimoriadne dramatická. Hostia zavreli vojakov pred Valenta na celé dve minúty, no tí s vypätím všetkých síl oslabenie ubránili. V polovici stretnutia mali výhodu presilovej hry i Trenčania. Síce ju nehrali vôbec dobre, no Sádeckého strela rozozvučala konštrukciu bránky. V 33. minúte vysunul Ackered Okuliara. Ten však puk poslal iba do ľavej žŕdky. Následne mala Dukla výhodu presilovej hry o dvoch hráčov takmer celé dve minúty. Hostia sa však ubránili.V tretej tretine sa čakalo, kto ako prvý urobí vážnejšiu chybu. Hra mala vysoké tempo, no šance nepribúdali. V 47. minúte dostal puk do jazdy Regenda, ocitol sa sám pred Valentom, ale nezakončil dôrazne. Rozhodnutie napokon priniesla 56. minúta. Southorn na seba naviazal hráčov, Erikinjuntti zostal medzi kruhmi osamotený a strelou z voleja skóroval. Nádeje domácich na lepší výsledok zhasli tri minúty pred koncom stretnutia, keď Ackered dostal dvakrát nižší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.