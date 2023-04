Hokejisti Michaloviec zvíťazili na ľade Košíc

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 33. Leskinen (Jääskeläinen, Hovorka) - 9. Buc (Bjalončík, Hammond), 99. Zabusovs (Pereskokov). Rozhodovali: Goga, Žák - Šoltés, Jedlička, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8347 divákov.



Košice: Janus - Breton, Olsson, Southorn, Šedivý, Deyl, Ferenc, A. Bartoš - Rogoň, Chovan, Jääskeläinen - Fejes, Pollock, Bartánus - Leskinen, Slovák, Lamper - Havrila, Hovorka, Jokeľ



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Glazkov, Macejko, Novák - Žitný, Galamboš, Vašaš - Zabusovs, Pavlovs, Perekokov - Okoličány, Buc, Bjalončík - Bazevičs, Chalupa, Cibák

Košice 8. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:1 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazné duely sa ujali vedenia 3:2 a o svojom postupe do finále môžu rozhodnúť v šiestom stretnutí, ktoré je na programe v pondelok v Michalovciach. Víťazný gól strelil v 99. minúte Patriks Zabusovs.Skóre zápasu otvoril v 9. minúte útočník hostí Buc, ktorý zblízka dorazil strelu Hammonda. V zápase boli dominantní obaja brankári, Janus a Škorvánek viackrát podržali svoj tím. Košičania vyrovnali v 33. minúte, keď sa presadil Ville Leskinen, ktorý sa do zostavy "oceliarov" vrátil po viac než mesiaci. Oba tímy mali v ďalšom priebehu viacero gólových príležitostí, ale duel dospel za stavu 1:1 do predĺženia. Rozhodujúci gól padol v závere druhého predĺženia, keď brankár Janus vyrazil strelu Pereskokova pred nepokrytého Zabusovsa.