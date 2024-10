Hokejisti Michaloviec zvíťazili nad Zvolenom

HK Dukla Ingema Michalovce – HKM Zvolen 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)



Góly: 5. Varga (Valach, Bodák), 24. Krastenbergs (Fominych, Daugavinš), 42. Drgoň (Rockwood, Svitana), 43. Kabáč (Vašaš, Johnson), 60. Fominych (Daugavinš) – 24. Bondra (Olson), 25. Kudrna (Hecl, Beňo), 36. Macek (Zuzin, Kukuča), 48. Olson (Zuzin, Sheehy). Rozhodcovia: Štefik, Orolin – Ordzovenský, Tomáš, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:1, 2108 divákov.



Michalovce: Junca – Bodák, Slováček, Drgoň, Pišoja, Marcinko, Meliško, Jasečko – Daugavinš, Rockwood, Krastenbergs – Svitana, Johnson, Vašaš – Fominych, Rönni, Valach – Kabáč, Solenský, Varga – Fedor



Zvolen: Boľo – Bindulis, Halbert, Beňo, Sládok, Hudec, Robertson, Kobolka – Hecl, Olson, Kudrna – Bondra, Sheehy, Bracco – Zuzin, Marcinek, Mišiak – Gron, Jendek, Kukuča – Macek

Michalovce 8. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v utorkovom zápase 8. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 5:4. Daniil Fominych rozhodol o triumfe domácich 53 sekúnd pred koncom tretej tretiny počas presilovej hry. Michalovce triumfovali v štvrtom stretnutí za sebou. Zvolen prehral piatykrát v rade, neuspel v siedmom z ôsmich duelov a je na predposlednej 11. priečke.Domáci sa ujali vedenia v 5. minúte, keď Varga svojou strelou z pravej strany prekvapil Boľa. V úvode druhej padli štyri góly počas 77 sekúnd. Najprv Bondra v oslabení vyrovnal, krátko na to Krastenbergs využil presilovku a Kudrna upravil na 2:2. Macek v 36. minúte poslal Zvolen prvýkrát do vedenia, ale Michalovce v tretej počas 49 sekúnd otočili Drgoňom a Kabáčom. Olson síce v početnej výhode vyrovnal, no rovnako v presilovej hre rozhodol Fominych.