Hokejisti Nemec ani Fehérváry nebodovali, ich tímy prehrali
Autor TASR
New York 6. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom prehrali štvrtý zápas za sebou, keď v nočnom zápase NHL podľahli Vegas 0:3. Slovenský obranca odohral vyše 18 minút, počas ktorých sa prezentoval dvoma zblokovanými strelami.
Nemec začal zápas v tretej obrannej dvojici s Coltonom Whiteom, neskôr sa objavil aj v iných formáciách. Na ľade strávil celkovo 18:32 min, počas ktorých mal aj tri straty puku. Pre Golden Knights to bolo tretie víťazstvo v sérii a odštartovali ním päťzápasový trip po východnom pobreží. Ich brankár Akira Schmid sa na ľade New Jersey predstavil prvýkrát od výmeny z tohto klubu v júni 2024. Prezentoval sa druhým čistým kontom v sezóne a tretím v kariére. Devils neskórovali v druhom zápase po sebe.
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Jeho tím prehral prvýkrát po šiestich zápasoch, keď na ľade Anaheimu podľahol 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Ani viac streleckých pokusov nestačilo hráčom Buffala na bodový zisk na ľade Winnipegu. Domáci zvíťazili 4:1, hoci na strely prehrali 23:35. Jets vrátili súperovi nedávnu prehru 1:5 a bodovali v treťom zápase z predošlých štyroch. Brankár Eric Comrie podal najlepší výkon v doterajšej časti sezóny, keď dosiahol 97,10-percentnú úspešnosť zákrokov.
Útočník Mikko Rantanen režíroval tromi kanadskými bodmi víťazstvo Dallasu nad San Jose 4:1. Do kanadského bodovania si pripísal gól a dve asistencie, pričom v uplynulých piatich zápasoch nazbieral desať bodov. Jeho spoluhráč Jason Robertson potvrdil streleckú formu a dosiahol už svoj 18. presný zásah v sezóne. Stars vyhrali šiesty zápas z predošlých siedmich a upevnili si priebežné 2. miesto v Západnej konferencii za Coloradom. Sharks nastúpili už bez slovenského útočníka Pavla Regendu, ktorého vedenie klubu poslalo na farmu do AHL po tom, čo odohral dva zápasy, v ktorých dvakrát skóroval. San Jose nebodovalo na súperovom ľade piatykrát v rade.
Ani na štvrtý pokus sa hráčom Vancouveru nepodarilo zvíťaziť nad Utahom. Na domácom ľade mu podľahli 1:4 a naďalej čakajú na prvé víťazstvo nad týmto tímom od jeho vstupu do NHL v roku 2024. Canucks prehrali štvrtý zápas v sérii a celkovo siedmy z predošlých ôsmich. Súpera síce prestrieľali 32:18, no skórovali iba raz, keď Arshdeep Bains strelil svoj prvý gól v sezóne a druhý v kariére. Český brankár „mamutov“ Karel Vejmelka dosiahol 96,1-percentnú úspešnosť zákrokov, keď zneškodnil 31 striel domácich. Jeho tím nadviazal na víťazstvo 7:0 z predošlého zápasu v Anaheime.
NHL - výsledky
New Jersey - Vegas 0:3, Winnipeg - Buffalo 4:1, Dallas - San Jose 4:1, Vancouver - Utah 1:4, Anaheim - Washington 4:3 pp a sn
