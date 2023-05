Hokejisti Nemecka zaskočili Švajčiarov a postúpili do semifinále MS

Švajčiarsko - Nemecko 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)



Góly: 21. Siegenthaler (Fiala, Kukan) - 7. Kastner (Wissmann, J. Müller), 38. Peterka (Kahun, Gawanke), 39. Sturm (Stachowiak, J. Müller). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Sewell (V. Brit.) - Wyonzek (Kan.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 4:2 na 2 min., navyše Seider (Nem.) 5 min. + DKZ za narazenie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 7411 divákov.



Švajčiarsko: Mayer – Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Fora – Riat, Hischier, Fiala – Ambühl, Corvi, Niederreiter – Simion, Haas, Miranda – Bertschy, Richard, Herzog – Senteler



Nemecko: Niederberger – Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner – Tiffels, Kahun, Peterka – Ehl, Sturm, Soramies – Fischbuch, Kastner, Noebels – Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka

hlasy (zdroj: iihf.com):



Justin Schütz, útočník Nemecka: "Je to úžasný pocit. Pred zápasom sme si povedali, že musíme hrať našu hru. Turnaj sme začali tromi prehrami po sebe, ale stále sme si verili. Naša hra bola o poctivom forčekovaní, tvrdých súbojoch a dôslednej hre v obrannej zóne. To je to, čo stálo za dnešným víťazstvom."



Dean Kukan, obranca Švajčiarska: "Neviem, čo sa stalo. Mali sme šance na skórovanie, ale nedokázali sme to. Vôbec nám nešli ani presilovke. V prvej tretine sme začali dobre, ale to bolo všetko. Sme sklamaní."



Riga 25. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka postúpili do semifinále 86. MS. Vo štvrťfinálovom zápase v Rige zdolali favorizovaných Švajčiarov 3:1. Medzi najlepšiu štvorku sa prebojovali po dvoch rokoch, na MS 2021 obsadili 4. miesto. V semifinále sa stretnú s USA, ktoré zdolali Česko 3:0. Pre Švajčiarov, ktorí do štvrťfinále postúpili z 1. miesta v "slovenskej" B-skupine, sa turnaj skončil. Štvrtýkrát po sebe stroskotali na MS už v úvode vyraďovacej časti.Nemci išli v prvej tretine do tesného náskoku, na ktorý Švajčiari zareagovali v úvode druhej časti. Jej záver však patril Nemcom, ktorí si gólmi Peterku a Sturma vypracovali rozhodujúci náskok. Ten v druhej tretine dokázali ubrániť, keď Švajčiarom dovolili iba minimum výraznejších šancí skórovať.Švajčiari začali zápas náporom, ale nedokázali ho premeniť na rýchly gól. Nemci postupne zlepšili svoj výkon a v ofenzíve boli čoraz viac nebezpeční. V 7. minúte zvolil Kastner strelu spoza obrancu, ktorá prešla brankárovi Mayerovi popod rameno a puk sa dokĺzal za bránkovú čiaru - 0:1. Ďalšie minúty prvej tretiny priniesli vyrovnaný hokej aj zaujímavé situácie, ale bez zmeny skóre.Po 47 sekundách prostrednej časti bolo vyrovnané, keď sa Švajčiari usadili v pásme a Siegenthaler zakončil kombináciu strelou zo strednej vzdialenosti - 1:1. Nemci v nej nevyužili tri presilovky, Švajčiarom sa naskytla príležitosť vyrovnať od 32. minúty, keď dostal Seider trest na 5 minút a do konca zápasu. Nemci však dlhé oslabenie nielenže ustáli, no po ňom sa po efektnej sťahovačke presadil Peterka - 1:2. Zaskočení Švajčiari následne nevyužili presilovku, počas ktorej Nemci ušli do protiútoku, v ktorom Stachowiakovu prihrávku zužitkoval Sturm - 1:3.Tretia tretina priniesla urputnú snahu Švajčiarov o vyrovnanie, no Nemci aktívne bránili dvojgólový náskok. Nemci sa v záverečnej časti vyhli oslabeniam a ich organizovaná defenzíva robila veľké problémy Švajčiarom. Tí dvakrát trafili do žŕdky a brankára Niederbergera nedokázali prekonať ani počas hry so šiestimi korčuliarmi.