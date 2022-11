Trojbodový Sojčík: Hokejisti Nitry doma tesne podľahli Trenčínu 3:4

Tipos extraliga – 21. kolo:



HK Nitra – HK Dukla Trenčín 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)



Góly: 18. Guman (Baláž, Švarný), 33. Čederle (Erkamps, Bodák), 51. Tvrdoň (Čederle, Duke) – 4. Tourigny (Sojčík), 15. Petráš (Sojčík), 31. Valach (Sojčík, Hlaváč), 50. Thelin (Pietroniro). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Vyšný, Synek, vylúčení: 1:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1576 divákov.





Nitra: Honzík – Mezei, Donaghey, Erkamps, F. Gajdoš, Švarný, Bodák, Pupák – A. Sýkora, Baláž, Guman – Tvrdoň, Duke, Čederle – Knies, Buncis, Lacka – Drábek, Myklucha, Molnár – Solenský



Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Ulrych, Nemčík, Pietroniro, Martiška, Hlaváč, Stacha – M. Sloboda, Sojčík, Š. Petráš – M. Valach, Flick, Thelin - Obdržálek, J. Jurík, Krajčovič – Gaťár, Ferényi, Stahoň

Nitra s piatou prehrou za sebou, Döme o súperovi: "Mali smolu"

Nitra 27. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra podľahli v 21. kole Tipos extraligy na domácom ľade Dukle Trenčín 3:4. K výhre hostí prispel tromi bodmi Peter Sojčík. "Corgoni" prehrali už piatykrát v rade a sú v spodných poschodiach tabuľky.Trenčania si v druhej tretine vypracovali dvojgólové vedenie zásluhou Tourigneho a Petráša. Ešte do prestávky však strelil kontaktný gól Guman. V polovici zápasu mohol vyrovnať na 2:2 Lacka, ktorý však v situácii dvoch proti jednému zaváhal. Naopak, na opačnej strane ukážkovo zrealizoval prečíslenie Valach a hostia viedli o dva góly. V 33. minúte dokázal tečovať nastrelený puk Čederle a "corgoni" znížili na 2:3. V 50. minúte strelil víťazný gól zápasu Thelin a presný zásah Tvrdoňa už iba upravil konečný stav na 3:4.Hokejisti Nitry prežívajú v Tipos extralige náročné obdobie. V nedeľu prehrali doma s Trenčínom už piaty zápas za sebou a v tabuľke im patrí predposledné miesto. Trenčania boli v zápase mimoriadne efektívni, keď z 22 striel premenili až štyri.Strelecká prevaha 38:22 dokumentuje, že aktívnejším tímom v stretnutí boli "corgoni". Mužstvo spod Zobora však výrazne trápi koncovka. Naopak, Trenčania pôsobili sebavedomo práve pri zakončení. Najlepším príkladom môže byť azda najzlomovejší okamih zápasu, ktorý sa udial v polovici zápasu. Domáci útočník Jakub Lacka mohol vyrovnať na 2:2 v prečíslení dvoch proti jednému, ale z dobrej pozície neprekonal kanadského brankára Connora LaCouveeho. Vzápätí ukázal hosťujúci Marek Valach návod na to, ako zakončovať podobné prečíslenia, keď razantnou strelou do hornej časti brány zabezpečil Trenčínu dvojgólové vedenie. Trenčania prišli do Nitry povzbudení výhrou s bratislavským Slovanom. Tréner Róbert Döme označil zápas s Nitrou za ešte náročnejší ako ten piatkový na ľade úradujúceho majstra.