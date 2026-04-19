Hokejisti Nitry triumfovali v úvodnom stretnutí nad Slovanom
Druhý duel je na programe v pondelok 20. apríla opäť na ľade Nitry.
Autor TASR
Nitra 19. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry triumfovali v úvodnom stretnutí finálovej série play off Tipsport ligy nad Slovanom Bratislava 6:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v pondelok 20. apríla opäť na ľade Nitry.
Na hre domácich sa neprejavil viac ako týždňový zápasový výpadok. Vstup do stretnutia bol jasne v ich réžii, paradoxne však prehrávali od 16. minúty po úspešnej dorážke Ryana O´Connora. Prešlo iba 53 sekúnd a bolo vyrovnané, keď sa nekompromisnou strelou spomedzi kruhov presadil Josh Passot. Nitranom sa mohol máliť vyrovnaný stav 2:2 po 40 minútach, keďže z 20 striel v 2. tretine do priestoru bránky vyťažili iba jeden gól Jakuba Lacku v úvodnej minúte prostrednej časti. Za hostí vyrovnal v 30. minúte Samuel Takáč a „belasých“ výrazne podržal brankár Jaroslav Janus. Ten sa blysol najmä v 26. minúte pri zakončení Joshuu Lawrencea, keď v ľahu dokázal vyraziť puk letiaci do siete nad bránku.
„Corgoni“ však išli naproti prvému bodu v sérii. Nakopol ich rýchly gól kapitána Tomáša Hrnku v presilovej hre a hostí poslali na kolená presné zásahy Jakuba Lacku a Artura Turanského v rozmedzí 10 sekúnd. Nitra pridala aj šiesty gól, ktorý strelil v početnej výhode Robby Jackson a uzavrel ním na konečných 6:2. Dve sekundy pred koncom zápasu sa ešte strhla bitka pred striedačkou Nitry medzi domácim Hugom Kováčom a Tomášom Kraľovičom.
Na hre domácich sa neprejavil viac ako týždňový zápasový výpadok. Vstup do stretnutia bol jasne v ich réžii, paradoxne však prehrávali od 16. minúty po úspešnej dorážke Ryana O´Connora. Prešlo iba 53 sekúnd a bolo vyrovnané, keď sa nekompromisnou strelou spomedzi kruhov presadil Josh Passot. Nitranom sa mohol máliť vyrovnaný stav 2:2 po 40 minútach, keďže z 20 striel v 2. tretine do priestoru bránky vyťažili iba jeden gól Jakuba Lacku v úvodnej minúte prostrednej časti. Za hostí vyrovnal v 30. minúte Samuel Takáč a „belasých“ výrazne podržal brankár Jaroslav Janus. Ten sa blysol najmä v 26. minúte pri zakončení Joshuu Lawrencea, keď v ľahu dokázal vyraziť puk letiaci do siete nad bránku.
„Corgoni“ však išli naproti prvému bodu v sérii. Nakopol ich rýchly gól kapitána Tomáša Hrnku v presilovej hre a hostí poslali na kolená presné zásahy Jakuba Lacku a Artura Turanského v rozmedzí 10 sekúnd. Nitra pridala aj šiesty gól, ktorý strelil v početnej výhode Robby Jackson a uzavrel ním na konečných 6:2. Dve sekundy pred koncom zápasu sa ešte strhla bitka pred striedačkou Nitry medzi domácim Hugom Kováčom a Tomášom Kraľovičom.
Tipsport liga - play off
finále - 1. zápas:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly: 17. Passolt (Lawrence, Osburn), 21. Lacka (Čederle, Vitaloš), 42. Hrnka (Passolt, Graham), 49. Lacka (Čederle, Okoličány), 50. Turanský (Chrenko, Graham), 51. Jackson (Buček, Paulovič) – 16. O'Connor (Pecararo, Královič), 30. Takáč (Varga). Rozhodcovia: Stano, Krajčík – Pribula, Durmis, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Kováč - Kráľovič obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Patrikainen – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
Slovan: Janus (51. Andrisík) – Královič, O'Connor, Acolatse, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Šimun, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:0/
finále - 1. zápas:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly: 17. Passolt (Lawrence, Osburn), 21. Lacka (Čederle, Vitaloš), 42. Hrnka (Passolt, Graham), 49. Lacka (Čederle, Okoličány), 50. Turanský (Chrenko, Graham), 51. Jackson (Buček, Paulovič) – 16. O'Connor (Pecararo, Královič), 30. Takáč (Varga). Rozhodcovia: Stano, Krajčík – Pribula, Durmis, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Kováč - Kráľovič obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Patrikainen – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
Slovan: Janus (51. Andrisík) – Královič, O'Connor, Acolatse, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Šimun, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:0/